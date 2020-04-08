長庚團隊傳捷報！成功分離出新冠肺炎病毒株　研發出快篩及治療新契機

台灣醫療團隊傳出捷報！由長庚大學、長庚醫院與中研院馬徹研究員、國防部預防醫學研究所、牛津大學組成的合作團隊，經過兩個半月的努力，終於成功分離出22種新冠肺炎的病毒株，並取得病毒全基因序列。這些病毒株來自世界各國不同的病毒類型，將可進一步作為檢驗試劑或抗病毒治療的材料，為防治新冠肺炎帶來一線曙光。目前研究團隊並已建立了精準偵測病毒的效價方式，以評估檢驗及治療效果。

長庚與國防醫學院預防醫學研究所合作電子顯微鏡下的新冠病毒影像。圖／長庚醫院提供

林口長庚醫院兒童感染科黃冠穎醫師表示，B細胞是人體製造抗體的唯一免疫細胞，研究團隊因此由3位病人的B細胞中，找到25株抗體，其中13株可結合新冠病毒表面突刺蛋白質(S)的人類單株抗體，以及12株可結合新冠病毒核蛋白質(N)的人類單株抗體，透過這些可結合病毒的單株抗體可開發檢驗或治療試劑。目前發現其中有1株結合突刺蛋白質(S)的單株抗體，可與病毒抗原競爭冠狀病毒細胞受體(ACE2)，有機會可以抑制病毒進入人體。

長庚大學新興病毒感染研究中心施信如教授指出，這株結合突刺蛋白質(S)的單株抗體可阻撓病毒侵入人體細胞，因此可以用來阻斷病毒進入人體細胞，避免病毒在人體內複製繁殖，故如未來在人體試驗驗證有效時，可做為治療或預防新冠肺炎感染。因為是來自人體的抗病毒抗體，所以將來用於治療時，安全性相對於動物抗體較高。

施信如教授說明，當一個新興病毒感染出現時，世界各國皆在研發抗病毒的全人類抗體，因為此治療方式被認為最直接且有效，伊波拉病毒就是一個例子。台灣醫療團隊經過全體的努力不懈，終研發出抗新冠病毒的全人類抗體。



長庚與國防醫學院預防醫學研究所合作電子顯微鏡下的新冠病毒。圖／長庚醫院提供

她強調，這25株抗體可以用排列組合的方式用來做檢驗試劑，這種策略一定可以提高COVID-19檢驗之靈敏度及專一性。本項突破性發展已與台塑生醫洽談，後續將繼續與團隊合作著手進行相關人體試驗及試劑開發，有關抗病毒藥物開發也將結合國內藥界共同研發。

此為少數擁有完善病毒庫及首先設立抗新冠病毒人類單株抗體庫之團隊，因此後續將配合政府結合國內其他醫院共同做臨床驗證及應用。