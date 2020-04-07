全球獨家華語認證授課 台灣專業品水師再添13位！

全球疫情日漸升溫，國外許多國際課程陸續停課，唯獨台灣開平餐飲學校與德國杜門斯學院獨家合作中文授課的「2020開平品水師國際證照學程」，在疫情也澆不熄學習的動力下，各行各業菁英踴躍報名趁機進修。日前再有13位學員通過認證考試，而台灣也成為與國際新興市場接軌，僅次於德國成為第二大的品水師國家，在全球不到300位品水師中台灣佔有28位。

「第二屆開平品水師國際證照學程」，在台灣已培訓出28位擁有國際專業證照的品水師，其中13位學員於日前課程結業，並全數通過認證考試，取得品水師國際證照，由開平學苑推廣的非學歷餐飲證照課程，是亞洲首創以中文教材授課與認證的專業課程，有台灣班與亞洲班可供選擇，一年只開課一次。未來將規劃許多關於飲品的非學歷認證課程，提供最專業的餐飲課程，以及獨家引進多項國際證照。

哇~原來用這款礦泉水泡茶喝起來的口感，入喉的溫潤度很不一樣耶！咦，這款水喝起來有金屬味道，這些都是學員這期課程品嘗70~80種礦泉水後的心得，彷彿進入水世界的大觀園，品水課程的實驗操作課上，大家互相協助、互相督促。理論課程時，每位學員則隨時保持最佳狀態，戰戰兢兢深怕一個恍神就遺漏重要菁華內容，學員們更因為這9天的密集課程，凝聚濃厚的情誼與向心力，考前周末甚至自發組成讀書會，不只為了最後的衝刺，更期盼實現”大家一起通過認證”的約定。最後一天認證考試後學員們終於放鬆，於收穫滿滿中結業。

台灣首位專業品水師，開平餐飲學校副校長夏豪均表示，品水師雖然在國內比較少，但在國外已在新興市場中占有一席之地。受到國際飲水品質與安全的意識抬頭，目前消費者除了追求日常飲食外，更注重餐飲人文的儀式感，而隨著台灣飲食文化走向精緻化、健康化，透過品水師學程從專業科學角度帶入，讓我們對水有深度認識、提升感官品味，期望能與時俱進推動品水師證照，讓國內餐飲文化再升級，共創國際視野與趨勢，展現開平餐飲學校的專業本位。

第二屆品水師證照班13位獲證的學員們，來自各行各業，由於工作上的關係、個人的興趣、或拓展自身職涯力等因素，投入學習專業知識並努力取得國際證照。學員們在課後認為學程內容對於餐飲生活非常實用，且能克服現有工作上的瓶頸，在未來能有所發揮運用，因此非常感謝開平學苑在台開設課程。他們更有滿滿自信，相信這個課程能為自己的未來加分。課程詳情請見開平學苑網站https://kaipingacademy.org/。