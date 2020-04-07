SUBARU與您共同防疫 即日起提供全台「到府試駕」服務

日本原裝進口休旅首選Forester及XV配備升級四月份入主再享高額優惠

因應日益嚴峻的全球新冠肺炎(COVID-19)疫情，以及配合政令宣導實踐全民共同防疫目標，SUBARU於今日正式宣佈提供全台消費者「到府試駕」服務，同時要求業務代表出發前務必落實「SUBARU安心試駕 防疫衛生措施」，期盼以最貼心的實質服務，讓消費者安心體驗SUBARU的產品魅力。

此外，為讓消費者能安心試駕、輕鬆入主，SUBARU於本月推出家庭安全休旅Forester入主享「90萬36期0利率」購車優惠；入主跨界潮旅XV享「50萬36期0利率」優惠。SUBARU休旅雙雄Forester及XV除了交車享原廠5年或12萬公里延長保固，兩款車系也同步升級搭載全新8吋觸控式智慧影音系統，提供更清晰的畫質、更靈敏的觸控回饋，同時更支援Apple CarPlay™與Android Auto™兩大系統，讓用車生活更加智慧便利。

SUBARU「到府試駕」服務做的貼心 讓您安心試駕很放心

因應全球新冠肺炎，SUBARU全台經銷據點全天以高規格清潔消毒，並依據政府防疫標準，為進出人員量測體溫以及酒精消毒服務；而因應政府「減少出入公共場所」防疫政策，SUBARU更推出「到府試駕」服務，並嚴格落實「SUBARU安心試駕 防疫衛生措施」，期盼以高標準的防疫舉措，提供每一位消費者一如以往的安心試乘體驗！

「SUBARU安心試駕 防疫衛生措施」:

1. 執行業務皆確實做好自主健康管理，出發前量測體溫，無異常方可出勤服務。

2. 試駕車輛於出發前皆進行全車消毒，包含：方向盤、座椅、車門把手、排檔桿、多媒體觸控螢幕、中控台按鍵。

SUBARU當家四大核心科技相輔相成 一舉囊括全球多項安全大獎

SUBARU品牌向來憑藉著當家四大核心科技「BOXER水平對臥引擎」先天低重心的沉穩操駕、「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」強悍抓地力與精準指向性、「SGP全球模組化底盤」調校精良的完美動態反應，以及匯聚六大尖端主動安全科技「EyeSight智能駕駛安全輔助系統」在全球車輛評比囊括多項大獎，其中在安全性的表現更是獨佔鰲頭，例如日本原裝進口最暢銷的休旅雙雄Forester與XV車系，便榮獲全球知名權威機構EURO NCAP、JNCAP最高五星評價、同時也雙雙榮獲IIHS 2020年度「最高安全首選」(Top Safety Pick)評價，此外王者休旅Forester更於2019 EURO NCAP安全評選中，超越同級於小型越野車/MPV級距中，勇奪最佳安全車款，充分體現SUBARU品牌「安全至上」的精湛造車工藝。

SUBARU台灣意美汽車誠摯邀請您透過來電或網路填表即刻預約試駕SUBARU極致安全車款，領略SUBARU車款卓越超群的獨特魅力！

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