MAYO鼎恒雲端人資通過ISO27001認證 建立遠距工作資安保障

MAYO鼎恒數位正式通過ISO27001認證，成為微軟Azure合作夥伴中，第一個通過ISO27001認證的人資SaaS解決方案。資安防護更多一層把關，並建立起與國際接軌的信息安全管理體系。MAYO鼎恒數位於上週舉行頒證儀式，由SGS資深總監鮑柏宇頒發證書給MAYO鼎恒執行長簡士評。

近期因應疫情，企業紛紛開放在家上班，但許多企業對於遠距工作的疑慮，很大部分的考量是資安問題，擔心企業的機密資訊外洩、無法控管。鼎恒數位的雲端人資系統，提供人事組織建置、行動打卡、計薪以及一站式福委平台等服務，能協助許多企業因應遠距工作管理。MAYO鼎恒數位執行長簡士評表示：「取得ISO 27001資安認證只是一個開始，MAYO的產品包含Apollo全方位人資解決方案、STAYFUN員工福利整合平台，更獨家代理Cornerstone妥善強化人才發展管理，致力於策略打造人資的生態圈。近期我們更推出了Lasso，提供遠距AI面試的服務。從員工的人事資料到潛在候選人的個資，對於企業來說都是重要且機密的資訊。因此，資安是我們絕對需要做好，且不嫌太多，只怕不夠的領域。」

此次ISO證書申請，由資誠聯合會計師事務所PwC 輔導，提供專業的顧問諮詢服務，協助鼎恒在半年內順利取證。資誠執行董事張晉瑞表示：「輔導的過程中，MAYO的同仁們都非常積極主動，鼎恒提供的雲端平台服務，對於客戶而言最重要的是信賴感，而透過ISO 27001，符合第三方機構的認可，就是證明MAYO值得信任最具體的證據。」

MAYO鼎恒數位三大產品服務，四大資安防護。圖/業者提供

MAYO鼎恒數位作為雲端人資系統廠商，對於資安的投入是不遺餘力的，除了本次通過ISO 27001認證之外，產品也建置在兼具安全及穩定性的微軟Azure雲，並且會定期自主進行滲透測試。多層的資安防護，讓客戶重要的資料能夠放心的儲存，創造讓客戶可信賴的服務與環境。

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