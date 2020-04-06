奧的斯OTIS普通股4月3日紐約證券交易所買賣

奧的斯環球公司（Otis Worldwide Corporation，紐交所股票代號：OTIS）2020年4月3日順利完成與聯合技術（紐交所股票代號：UTX）的分拆程序後，普通股同日在紐約證券交易所開盤時首日進行「正常」交易。奧的斯普通股原先在1920年4月於紐交所上市，現在重返紐交所，成為這個由其創立約值750億美元產業的領導者。

奧的斯是全球領先的電梯和電扶梯製造、安裝和維修保養公司，擁有卓越的服務組合，可以帶來經常性銷售額、穩健的自由現金流和同業最佳的利潤，此次完成與聯合技術的分拆程序後，回歸成為一間獨立上市公司，在城市化、中產階級增加和數位化的宏觀成長趨勢下，奧的斯穩佔可持續成長的優勢。

「奧的斯重返紐交所，別具重要意義！」奧的斯總裁兼執行長Judy Marks 表示，奧的斯以一間獨立公司的營運模式向前穩步邁進，成立167年以來，曾經歷了各種市場環境和歷史事件，奧的斯總能奮力應對。面對當前的最新挑戰，奧的斯有信心能夠堅持不懈，創造佳績。「奧的斯有持續成長的優勢，在經濟逆境時期仍能維持經常性盈收。」

Judy Marks強調，在城市化、中產階級增加和數位化的宏觀趨勢下，奧的斯在業界具備強勁的根基。隨著城市發展，我們龐大的業務遍佈全球，加上專注於策略性數位投資，讓我們能夠為本地客戶提供更周全的服務，實現我們對全球市場的承諾，支持公司成長。

奧的斯擁有卓越的維修保養服務組合，可以帶來週期性銷售額、同業最佳的利潤、擴展業務機會和穩健的自由現金流，讓公司擁有領導業界的地位。在新安裝的設備銷售、維修保養和更新項目的支持下，奧的斯的業務得以成長。隨著業界的新設備需求持續增加，使安裝設備的客戶基礎也同時增長，為維修保養業務帶來更多機遇。

奧的斯卓越的維修保養經驗，確保大眾公安零事故。圖／奧的斯提供

2019年奧的斯銷售額為131億美元。針對新型冠狀病毒發展，公司將繼續觀察對今年財務前景的影響。該公司將在5月初發表第一季盈收報告時提供疫情對其影響的最新消息。根據分拆業務的安排，截至2020年3月19日東部夏令時間下午5時名列聯合技術股東紀錄的股東，其持有的每股聯合技術普通股將獲發半股（0.5）奧的斯普通股，不會發行奧的斯零星股。聯合技術持股人將獲發現金以代替零星股，也會保留其聯合技術普通股。

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