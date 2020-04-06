欣昱晟引進了目前世界最先進的德國LMT燈光檢測儀

欣昱晟工業股份有限公司是車輛照明及安全信號燈具優良製造商!

本公司成立於2001年6月，座落位於台南市科技工業園區。總體土地面積約為306,000平方呎，分為一廠、二廠及辦公大樓，目前擁有二百五十位同仁。

本公司的經營理念為-創新、合諧、誠信、品質、責任，主要以誠信、合諧為基礎;部門的組合分為管理部、業務部、財務部、生產計劃部、製造部共六大部門，全體成員目標一致，為製造優良的產品及提升與服務客戶為目的來努力，本公司是專業生產卡車用、拖車用、RV休旅車用及船舶上使用之燈具廠商，分為LED及白熾燈，兩種類車燈。

主要產品為車用大燈、遠近光燈、訊號方向燈、尾燈、剎車燈、側標示燈、牌照燈、警示燈、工作燈、室內燈及汽機車用零配件的專業製造廠，廠內擁有精密塑膠射出設備五十餘台;包含雙色成型機、單色成型機(大型、中型、小型)及凸鏡專用射出成型機;製造部門擁有二十餘條組裝線，有高性能自動組裝線、自動上膠塗佈機、超音波熔接機、震動摩擦熔接機，讓所有產品的製造、生產、組裝，能達到廠內100%自製。

本公司為了所生產的產品出廠皆是品質優良並符合北美SAE/歐盟ECE/澳洲ADR等歐美車用相關車用法規，建立了完整的燈光、物理及環境測試實驗室，引進了目前世界最先進的德國LMT燈光檢測儀器設備，另外也購置了目前國內合格儀器設備廠商之實驗設備，為了因應目前科技進步所以改變了燈具光源，由原有傳統燈泡改為LED作為燈具光源，增設了電子實驗室，亦引進了相關電子檢測儀器。

本公司研發部門，本著自身的專業技術與知識，不斷地研發新產品並已獲得多項專利，在車燈產業界享譽盛名，所有產品遍及歐美並深受顧客好評與信賴。

本公司為追求卓越品質，增進顧客滿意度、降低成本，提升相關利益關係(員工.客戶.供應商…)，在品質方面我們通過RVA認可的ISO9001 / IATF16949認證，所有產品均符合美國FMVSS108法規及通過歐洲ECE法規，旨為提高風險管理、贏得更多商業競爭力、確保提供客戶高質量的產品及法規要求，以達到對客戶高滿意度的服務，並建立良好的合作關係而努力。

在環境方面我們通過ISO 14001的認證，並致力於環境保護，委託外部專業單位進行環境稽核監督，以提供良好工作環境;及符合歐盟化學總署(ECHA)公告的高度關切物質(SVHC)法律環境要求，本公司在產品生命週期前端嚴格把關，於採購時選擇安全無虞的原物料，產品規劃使用燈具之原物料須符合ROHS規範，以符合客戶需求，雖成本增加但也因此獲得相關利益方肯定;環保方面，推行節能減碳、建構再生能源及自動化設備，以利公司的永續經營;綠能方面於2017年設置完成1,250kwh太陽能發電系統，節能減碳量約80,000kg/co2e/月，雨水回收再利用可容納約500ton容量。

在社會責任方面，為本公司員工和社區建立一個安全、建康、對環保問題負責的工作場所，以SMETA國際標準為基準規範並已通過認證，要求本公司及全體管理層認識到遵守國際公認的勞工標準和維護

勞工權益之相關社會責任政策，是一個負責任的公司所具備的基本條件，也是消費者、客戶、公眾和政府等利益相關方的期望，持續改善工作條件和員工福利，與品質管制一樣，社會責任管理也是本公司日常運作的一個有機組成部份，履行社會責任是本公司提供良好產品滿足客戶需要的一個必要條件。

教育訓練方面，內部部份-依程序制訂年度訓練計畫表，各部門持續教育訓練並將專業知識整合佈達給員工，建構學習型組織，提升效益;外部部份-本公司已通過政府”109年度企業人力資源提升計畫”，並延聘外部專業講師教授，經營者有感人才培育地迫切性，惟有員工學習成長/能力提升/工作改善/提高產能/提高產品良率，以系統性的教育訓練方法，使各階層收到完整的資訊，創建可行性措施;另，外部訓練課程可採取由設計及採購端人員優先安排，提高生命週期的循環效益，持續的進行人員教育訓練，透過課程安排培訓相關人才能力提升，才能與企業同步並進，為企業帶來永續經營的根基。

欣昱晟工業股份有限公司六大核心價值與專業管理

敬業的員工-專注於滿足客戶需求和服務。 先進實驗室-購置全套實驗室設備以進行所需的測試和測量。 高效生產-高度靈活地快速響應客戶需求。 強大的供應鏈-位於產業集群中，其資源和能力足以提高生產力。 足智多謀的研發-在新產品設計和修改結果方面經驗豐富且熟練，並已獲得多項產品專利。 持久的伙伴關係-在業務增長的過程中圍繞客戶和社區提供支持。

在未來，欣昱晟不僅將追求每年更高的營業額，而且還將製定創新計劃和目標，並希望為環保和安全車的燈具領域中貢獻一份心力。

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