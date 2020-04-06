金屬中心創新技術再獲2020愛迪生獎一銀一銅

金屬中心研發成果再獲國際肯定；素有「創新界奧斯卡」美譽之稱的愛迪生獎（Edison Awards），日前公布2020得獎名單，金屬中心所研發的「金屬扣件產業製造智慧化技術」及「仿生智能AGV艦隊系統」，分別獲頒銀獎與銅獎，與國際知名機構同列榜單，表現持續亮眼。

據悉，金屬中心近年陸續以「光學3D足弓壓量測」、「智慧化3D視覺製鞋自動打粗塗膠技術」等獲得愛迪生獎，突顯該中心技術的穩固扎根與創新精進，除躍上國際舞台外，尤其是加速導入企業活化運用，積極為台灣產業開拓新市場商機。

金屬中心執行長林秋豐表示，獲得銀獎的「金屬扣件產業製造智慧化技術」，為扣件產業建立系統性智慧製造的解決方案；該技術將傳統生產的態樣轉為高度客製化、智慧化、服務化的商業模式，讓產品開發試作、調校效率皆大幅提升，更是跨足金屬沖壓、鍛造、壓鑄等領域運用，協助提升國內製造業發展成為國際接單一線大廠能力。

此外，獲得銅牌的「仿生智能AGV艦隊系統」技術，乃仿效螞蟻搬運，以協同合作概念，透過模組化，即時同步操控數台AGV，並針對不同物體尺寸與重量進行載具靈活配置，因具備無線智慧、彈性運用、靈活移動的技術特點，更是突破現有產業主流磁軌式或整車式的搬運模式限制，凸顯該中心堅實的研發能量。

金屬中心所開發的智能AGV，採用360度移動全向輪設計架構，相較於傳統搬運模式，針對室內狹小空間傳統無人車無法順利運行的區域，更具備靈活運用的優越性能。圖/金屬中心提供

林秋豐指出，該中心身為研究型法人，除持續深化研發創新量能，藉以支持台灣產業永續經營發展，更重要是鏈結該中心核心技術，以設備系統整合、異業跨域合作、示範平台場域等推動作法，帶動既有傳產轉型升級，提升產業附加價值。