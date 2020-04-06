讀暢銷書獲靈感　李相霖研發「綠茶咖啡」

良好體態是許多人的努力目標，近年生酮飲食、低GI等特殊飲食大行其道，卻往往容易受生活型態或經濟條件影響，不易持續。難道非得燃燒意志力才能擁有良好體態嗎？「享So」的出現，就是希望提供便利的方式，幫助大眾享受人生、持之以恆追求健康。

首創有機綠茶咖啡濾掛包

機緣巧合間，閱讀了日本醫師工藤孝文的著作《綠茶咖啡減重法》，書中主張藉由飲用綠茶咖啡促進新陳代謝，不必大幅改變生活型態也能維持體態，讓「享So」創辦人李相霖興起自己試做看看的念頭。

「咖啡跟茶本來就是我的生活必須品，只要結合兩者，讓自己天天都能喝，就能維持體態，不是很棒嗎？」李相霖試著照書執行，累積了一些經驗及心得，她開始認真研究綠茶及咖啡，玩味中，探尋著能讓他們自然融合又互不搶味的完美比例。

「好喝才能每天喝，既然每天喝，就要做到最好。」李相霖耗費大半年時間調整比例不下數百回，身邊親友都成了味覺智囊團。歷經多次失敗，四處奔走親赴產地，才找到滿意原物料：SHG EP等級的有機薩爾瓦多咖啡豆，以及南投有機綠茶。

品嚐綠茶咖啡不僅是一種享受，也成為李相霖最能長久實行的飲食管理方式，促使她成立飲食管理品牌「享So」，成立產線來量產配方，製成目前市場唯一的有機綠茶咖啡濾掛沖泡包，以更便利簡單的方式與更多人分享。

自主生產把關每一個環節 因為「自己喝最多」

對於茶跟咖啡要求很高的李相霖，為了兼顧口感跟品質，一開始就鎖定有機原物料，但居高不下的成本也成為最大挑戰，曾使李相霖陷入掙扎，「後來轉念一想，喝最多的人應該就是我自己，用好原料是我最受惠！」

綠茶咖啡有助於維持健康的關鍵，在於兒茶素、綠原酸及咖啡因的相輔相成。享So特別使用零發酵的茶葉，保留更多兒茶素；以淺中焙方式展現咖啡豆風味，同時保留更多促進新陳代謝的綠原酸。

自稱個性龜毛的李相霖還成立自主生產線，從生產、加工分裝流通到販售，一條龍作業，把關每個環節；並且申請慈心有機認證，以便來源追溯；同時採用不含螢光劑、重金屬的日本專利不織布濾掛包，從各個細節落實「健康、安全」的理念。

此外，更罕見地投保高於業界三倍金額的責任險。李相霖表示這是願意承擔責任的證明，「我對享So非常有信心，高額投保是想讓消費者更安心。」

在健康安全的基礎上，才是真的享受

親自把關製程，讓李相霖更安心天天品嚐綠茶咖啡；而過去在研發過程扮演智囊團的親友們，喝過享So綠茶咖啡也紛紛直呼：「回不去喝市售咖啡了！」

意識到某些特殊飲食只適合特定族群，李相霖希望享So陪伴更多人持之以恆達到健康的目標，而不是追求立竿見影的速效；呼籲消費者多選用天然的食物，取代精製過的食品，維持均衡飲食，每天兩杯綠茶咖啡或者依自身習慣酌量調整，也可於運動前飲用，讓綠茶咖啡發揮更大效益。

「享受，必須建立在健康安全的基礎上。」這不僅是享So成立的初衷，也是品牌的核心理念。李相霖透露，接下來預計圍繞「享受」概念進行新品開發，例如精緻的手沖壺，讓「沖泡咖啡」的同時，也得到心情的療癒放鬆，增加日常生活中的幸福感。維持體態也能很享受：https://www.soezso.com/