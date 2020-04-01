遠距面試關鍵在省時精準 MAYO分享選擇系統三大關鍵

隨著防疫日趨嚴謹而盛行，越來越多企業採用遠距方式做招募。然而遠距面試並不只是寄給面試者一個視訊會議連結並回收影片，對人資而言，好的遠端面試系統，除了不受限於時間地點之外，應該要能協助招募更省時與精準。選擇遠距面試系統，可以參考以下三個關鍵：

關鍵一、利用 AI 技術解析行為

根據 LinkedIn 表示，人資使用 AI 做為輔助工具，可以節省約七成的時間，且能夠廣納多元人才。遠距面試過程應被記錄下來，除了透過人為判斷之外，建議可以善用 AI 技術解析面試者一切對答、表情、行為等，協助人資判讀人選適配程度。

關鍵二、招募流程在系統中一體化

「視訊面試」只是「遠距面試」中的一環，而一個完善的遠距面試當中應包含：履歷篩選彙整、視訊面試、職缺管理等。以市面上常用的遠距面試系統 Lasso AI Video Interview 為例，除了可同時做到上述幾點外，也包含內建結構式面談題庫、並支援中文、英文、越等多國語系，支援跨國人才面試，在系統中完成一體化的招募流程。

關鍵三、建立企業影音人才庫

企業人才庫的建立非常重要，完整的遠距面試系統，如上述提到的Lasso AI video interview，除了能運用AI分析、並一體化管理之外，也集結了便捷管理的功能，能一鍵匯入履歷，保存所有潛在候選人資訊，建立企業的專屬影音人才庫。對於大型企業集團來說，能大量廣納各國面試者，並消除可能的年齡、國籍的刻板印象，客觀精準評斷，幫助人資及企業找到最適合的人才。

在疫情的非常時期，遠距面試已成趨勢，人資們更應要借助遠距面試系統特性，大量廣發、精準選才，做到「快又準」的招募。

了解更多遠距面試資訊：https://reurl.cc/R4ba29