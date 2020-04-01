外送服務台灣隊 祭出最低15%服務費

經濟部商業司為協助疫情期間的餐飲業者，希望透過外送服務提升流失業績，四月一日公布『經濟部餐飲業上架外送服務推動計畫』，將提撥1.65億，提供1萬1千個名額，輔導首次導入外送服務之商家，與外送平台合作，每家店享有高達1.5萬補助，對於上架、行銷、配送優惠，都可以更全面化的提升業績。

表提供 台灣連鎖加盟促進協會

台灣連鎖加盟促進協會，李日東理事長，針對各地服務區域，邀請願意讓利給業者之平台，組成外送服務國家隊，替餐飲增取多家合作平台優惠，銜接政府紓困政策，在補助優惠期後，仍然可以享有超 低運送費，至少將持續一年，目前加入服務團隊的外送業者有，Foodomo、有無快送、街口支付、全球快遞、CUTAWAY卡個位，等五家業者，提供各家疫情外送服務方案，透過實際行動，協助台灣餐飲業渡過疫情難關。

本次申請方案，只要符合相關條件業者，可以直接向各家平台業者提申請，繳交相關資料，並完成合約，即可享有外送服務各項費用優惠，讓未使用過外送、行銷、運送等服務的餐飲業商家，可以把握機會進行服務升級，開拓新市場商機，並針對各家平台服務範圍，去選定自己最佳合作夥伴，辦理過程將會由各家平台業者專門窗口服務，免去繁瑣手續及申請填寫，及時給予各餐飲商家，最直接的幫助。 相關平台資訊連結: http://1188336.wixsite.com/franchise/blank-1