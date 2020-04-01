兒童節防疫有撇步 「乖乖」送愛保平安

全球新冠肺炎確診人數即將逼近百萬人口，傳染力驚人，食品大廠乖乖股份有限公司日前以實際行動大力支持防疫隔離公衛政策，隔離檢疫防疫包中乖乖也不缺席，本次乖乖有捐物資、乖乖洗手歌、 萌獸出擊，以及乖乖歡樂桶三大主題桌遊玩具等多面向活動，讓兒童節防疫超有感!

乖乖兩次共計捐贈桃園市政府市價近150萬元的防疫物資，積極響應公益的暖心善舉接連獲頒感謝狀，預計即將再捐出下一批物資為第一線辛苦的醫護人員打氣並致敬。同時，乖乖公司更提醒小朋友及家長在兒童節連續假期千萬不能對疫情掉以輕心，除了呼籲儘量乖乖待在家中減少出遊之外，還特地重製「乖乖洗手歌」，強調勤洗手是最好的防疫對策，洗手歌影片放上社群平台歡迎各界推播，也免費提供各級學校及社會大眾廣泛運用，支持防疫不遺餘力。

影音由業者提供

新冠病毒來勢洶洶，乖乖公司期許每一個小朋友都能平安健康才是最棒的兒童節禮物，為了讓居家防護增添樂趣，乖乖公司特別選在兒童節前推出兩款怪獸迷你孔雀餅乾，彩繪怪獸逗趣可愛的模樣相當吸睛，也將預計舉辦讓小朋友們幫萌怪獸命名比賽，充分發揮小朋友們的創意想像力；並特地首度改版已風行市場35年的乖乖歡樂桶，趕在四月底前將外觀換成帶來好心情的明亮包裝之外，同時桶內未來每季將再輪流加碼「遊台灣、大冒險、運動會」三款有趣又具特色的主題桌遊玩具，讓居家防疫期間不無聊，還能增進親子互動，感情再加溫。