2020年台灣國際電子製造聯合展覽會 10月盛大展出

電子、AIoT、電路板、光電、雷射跨界攜手 共創產業高峰

2020年全球電子產業展覽的大事，「台北國際電子產業科技展」（TAITRONICS）、「台灣國際人工智慧暨物聯網展」（AIoT Taiwan）、「台灣電路板產業國際展」（TPCA Show）、「台北國際光電週」（OPTO TAIWAN）及「台灣國際雷射展」（Laser & Photonics Taiwan）首度整合以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式，將在10月21日至23日於臺北南港展覽1館全館盛大展出。

此聯展含括電子零組件、光電、雷射、電路板、連接器、系統整合與物聯網解決方案，跨域結合呈現完整電子製造產業，預期使用近2,500個攤位，搶進5G時代新商機。

邁入第46屆的「台北國際電子產業科技展」，是臺灣唯一電子零組件專業展，規劃電子零組件及配件、儀器儀表、電池與電源供應器、電機及自動化設備等專區，完整呈現電機電子產業鏈，並藉由臺灣ICT產業優勢搭配「台灣國際人工智慧暨物聯網展」，網羅感知技術、5G網路設備、智慧應用服務等相關領域，落實物聯網應用以實現智慧應用技術商業化。

聯展期間將設置雲端物聯網、智慧生活暨大健康等主題館，展期間將舉辦超過30場專業論壇及研討會，其中由物聯網晶片化整合服務中心（IisC）與物聯網協會共同舉的IisC產業論壇，將針對晶片、模組、物聯網產品製程提出產業現況分析及技術解決方案，匯聚臺灣電機電子產業能量，拓展全球商機。

第21屆「台灣電路板產業國際展覽會」串聯PCB產業供應鏈，全面展示產業最新製造趨勢。今年展期特予規劃三大亮點主題專區：「SMT表面貼裝專區」-首度與美國IPC攜手合作，共同打造「SMT表面貼裝專區」，以期力促全球SMT相關指標廠商加入，進而強化臺灣電路板產業供應鏈之連結；「PCB板廠5G展示專區」包含高頻、高速等材料，聚焦5G通訊、車聯網、自駕車與工業4.0、智慧工廠等5G相關運用；「智慧製造成果展示專區」由台灣電路板協會與資策會合作，完成產業藍圖、標準的建立、促成示範性聯盟。

同期舉辦國際構裝暨電路板研討會（IMPACT），聚焦探討高速運算世代來臨下封裝製程與電路板前瞻技術探討。「TPCA Show 2020」除了要提供電路板廠及上下游廠商交流分享的平臺，也期待透過展會揭露最新電子製造技術整合，跨越傳統侷限，也將是今年展會一大重點。

「台北國際光電週」30年來伴隨各項科技產業共同成長，是臺灣唯一光學、光電國際專業展覽平台，針對光電產業轉型與跨領域整合趨勢，2020年「台北國際光電週」展覽將以車載光電、生醫光電、通訊光電、顯示光電，以及環保、能源與監控光電等核心科技基礎為展示重點，今年因應5G、人工智慧、AR/VR、以及遠距醫療、居家監控疫情等需求，特別辦理LiDAR自動駕駛、防疫科技、5G光通訊、Micro LED、矽光子，以及量子科技系列研討會，藉由業界跨平臺的交流，多元展現各產業先進技術、產品發展、產業狀況及商機媒合，是臺灣最大規模光電產業會議活動，本展更辦理光電創新產品獎，獎勵廠商與個人創意，激發應用創新，評審團廣邀國內外光電產業專業人士參與，更藉此機會進行產業訊息與技術創新的交流，可達到有效宣傳臺灣光電產業技術與產品，強化聯展效益。

「台灣國際雷射展」由台灣雷射科技應用協會、工業技術研究院及展昭國際公司共同主辦，今年將邁入第8屆，「Laser & Photonics Taiwan」有專業的展覽、產業產品論壇與雷射工藝競賽，今年展覽規劃6個主題專區，包含VCSEL 3D感測、雷射源、雷射應用、雷射鈑金、雷射自動化精微加工設備、雷射零組件與周邊設備等，網羅產業上中下游，串聯研發、生產製造到應用等多環節的設備與技術，為雷射產業最佳商業展示交流平臺。同期舉辦的國際專業論壇，已是業界每年絕佳的交流分享場域，今年將持續邀請來自世界各地專家學者、公協會及參展廠商參與，呈現最先進的雷射技術及產業趨勢分享。

此外，透過舉辦雷射工藝競賽，在各領域創作者共襄盛舉下，以雷射加工技法打造豐富多彩、玲瓏滿目的工藝品，讓社會大眾更加瞭解雷射的應用。「Laser & Photonics Taiwan」已是專業買主盛大參與的雷射年度盛會。

「2020年台灣國際電子製造聯合展覽會」由中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）、台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）、台灣電路板協會（TPCA）、光電科技工業協進會（PIDA）、台灣雷射科技應用協會（TLTAA）及國際電子工業聯接協會（IPC）共同促成，透過串聯電子產業各領域實力相互拉抬，強化廠商參展效果及曝光效益、爭取更大商機，並同步提升國際買主及媒體觀展的便利性，向全球展現臺灣的豐沛創新研發能量。

更多展覽資訊請參考：

台北國際電子產業科技展：www.taitronics.tw/；

台灣國際人工智慧暨物聯網展：aiottaiwan.com/；

台灣電路板產業國際展：https://www.tpca.org.tw/Active?mid=760&itemid=31；

台北國際光電週：https://www.pida.org.tw/main2/；

台灣國際雷射展：https://www.chanchao.com.tw/laserexpo/。