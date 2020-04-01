2020 FOOD TAIPEI系列展 延期至12月舉辦

將呈現完整供應鏈 建構全球優質食品產業生態系

原訂今（2020）年6月17日至20日舉辦的FOOD TAIPEI系列展，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊影響，主辦單位外貿協會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣包裝協會、展昭國際企業股份有限公司共同決議，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫FOOD TAIPEI系列展品牌形象，決定延期至今年12月17日至20日在南港展覽館1、2館舉辦。

FOOD TAIPEI系列展包含「台北國際食品展」、「台灣國際清真產品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技/製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，完整呈現食品產業上中下游供應鏈，建構全球優質食品產業生態系。

外貿協會表示，針對這次展期調整，外貿協會將盡全力促成更多日、韓及新南向國家、中東與非洲等新興市場買主來臺參觀採購；此外，也將在「台灣經貿網」首頁推出線上展覽，同時透過外貿協會63個駐外單位廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，讓展覽行銷不因延期而間斷，並為12月的展覽預熱。在今年上半年國際多項食品展相繼取消或延後，期待全年累積的買氣12月在臺北發酵，為業界帶來旺盛商機與採購能量。

主辦單位將隨時更新資訊，請參考：

Food Taipei官網：www.foodtaipei.com.tw；

Foodtech Taipei官網：www.foodtech.com.tw；

Bio/Pharmatech Taiwan官網：www.foodtech.com.tw；

Taipei Pack官網：www.taipeipack.com.tw；

Taiwan HORECA官網：www.taiwanhoreca.com.tw；

HALAL TAIWAN官網：www.halalexpo.com.tw。

更多防疫資訊，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/ ）查詢。