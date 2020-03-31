鳥窩窩私房菜 創意與現代的美味感動

「鳥窩窩私房菜」劉美伶 董事長所創立，集結大江南北經典的地方特色菜及大陸流傳的宮廷菜，美味都凌駕於想像之外，滿足饕客們的口腹之慾！

劉董事長常年在海內外辛苦耕耘，希望所有的賓客來到這裡，就像回到自己的窩或媽媽的懷抱一樣的自在。「鳥窩窩私房菜」除了名字有趣之外，結合各地方特色菜系，也希望透過美食凝聚拉近彼此的心，請進!找個位置坐下，點一桌好菜，好好享受美味飲食帶來不同文化的味蕾感動!時尚創新現代設計，品嚐精緻創意驚艷美食；場地設有圓桌 ，有桌菜、套餐、單點及酒水；適合家庭團圓、親朋同儕團體聚餐、謝師宴、春酒、公司行號機關團體商務活動包場!

官網: http://www.birdwowo.com

全省分店:

鳥窩窩私房菜 內湖店：

地址：台北市內湖區洲子街151號2樓

(內湖科技園區-捷運西湖站2號出口右側-臨內湖路一段288巷)

電話: (02)2659-8722

鳥窩窩私房菜 小鳥窩淡海店

地址：新北市淡水區義山路2段301號1樓(淡海美麗新廣場A棟)

電話：02-7729-1658

鳥窩窩私房菜 滬尾店

地址：新北市淡水區中正路一段2號1樓(滬尾休閒園區-禮萊廣場)

電話：02-2628-3228

鳥窩窩私房菜 高雄左營店

地址：高雄市左營區高鐵路123號9F (新光三越百貨左營店 本館9F)

電話: 07-9766989

【防疫期間/全面開吃】，必吃美食，道道推薦，道道經典。

爽口薄片晾衣。圖/鳥窩窩提供

爽口薄片晾衣:

吃法：一片黃瓜一片肉片捲再一起後沾著醬汁食用,才能感受讓在嘴巴裡爽口!!

四川偏遠的農村沒有太多調味品，將這道菜食材切成薄片像曬衣服一樣掛在架子上故名晾衣。(川菜/因醬汁帶蒜辣味) 每片肉及黃瓜都約近20公分唷！

紹興干菜窩窩頭:

來鳥窩窩一定要吃招牌菜窩窩頭喔，主要的特色在於梅干菜，先滷後煸，最後進行去油的動作；香酥爽脆搭配香軟的窩窩頭，鹹香爽口。

砂鍋南洋肉骨茶:

相傳華人初到南洋創業時，生活條件很差，由於不適應濕熱的氣候，不少人因此患上風濕病。為了治病祛寒，先賢用了各種藥材，包括當歸、杞、黨參等來煮藥，但是，因忌諱而將藥稱為“茶”。有一次，其中一人偶然將豬骨放入了「茶湯」裡，沒想到這(茶湯)喝起來十分香濃美味，風味獨特，後來，人們特地調整煮茶的配料，經過不斷地改進，就成為了南洋著名的美食之一。

肉骨茶是東南亞最普遍常見的好味道，豬排骨融合蒜香、胡椒與中藥的香氣，溫和不燥熱的肉骨茶，美味湯頭能帶給全家人豐富營養與溫暖的口味與層次感。