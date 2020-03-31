防疫期間 宅經濟升溫 老蕭改賣拌麵

新口味開放預購就爆量當機網友虧比搶口罩還難



金博家與蕭敬騰聯手出品的老蕭拌麵去年九月上市，首批十萬包銷售一空，今年碰上疫情，看準宅經濟商機，蕭敬騰減少活動，和團隊專心研發新口味，推出塔香微辣，椒麻微辣兩款關廟刀削麵。3/25開放訂購，一上線就爆單當機，工作人員嚇到緊急搶修，雖然很快又開放下單，但已經有心急的網友留言，虧說搶麵竟然比搶口罩還難。也因為怕有需要的人買不到，看到新聞中賣場被搶得空無一物，蕭敬騰想到自家正好有推出的商品，於是自掏腰包買了老蕭拌麵送給華山基金會，提供弱勢的獨居長者食物需求。

長年忙碌的空中飛人老蕭，最近碰上疫情，空出更多時間當宅男，但他在家也沒閒著，愛吃麵的他，不斷試吃各種辣味拌麵。去年出了二款拌麵後一直在思考適合大家的家常口味，在家現煮就能吃到食物的美味。尤其是拌麵，麵條煮熟滾上醬汁大口品嚐，更讓人直呼過癮；所以老蕭這回還是延續去年拌麵風格，保留辣味基調，但調整辣度，推出塔香微辣 / 椒麻微辣 兩款關廟刀削麵，針對輕度吃辣偏好者，有點刺激帶點辛香，滿足食辣的慾望卻又不會辣到冒汗的狼狽，成就完美微辣美食新體驗。



老蕭拌麵新口味—椒麻微辣、塔香微辣。圖／業者提供

會想要用塔香入味，是因為老蕭常年全球奔波，注意到海外中餐館少有爆香九層塔料理，這種迷人香氣，讓老蕭催生出新口味的靈感，利用九層塔爆醬香氣，搭配爽脆鹹甘的剝皮辣椒及新版的波浪刀削麵，發現令人意外的合拍。

而另外一款椒麻微辣，則以爆香的花椒為基底，加入私房漢方辛香料，鹹香微辣甘甜的口感，黃金比例的秘製椒香辣醬，微辣微麻微辛微甜，是讓不敢吃辣的饕客，也可以品嚐的好滋味。除了醬汁調整，老蕭對於麵體，也很堅持。他和團隊試吃了十幾種麵條，最終選上［關廟刀削麵］，因為關廟刀削麵是以仿照手作古法揉麵，完整發酵反覆揉壓，並採用波浪刀法日曬乾燥，創造出波浪薄邊，輕易捲上更多醬汁入口滑順，麵身微厚創造更多Ｑ彈的層次口感，呈現醬麵合一的美味，再配上廣受好評的「經典剝皮辣椒」，和目前市場上其他拌麵，形成區隔，吸引不少嚐鮮的饕客。

