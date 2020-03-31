《新北市藝遊》4月號出刊

新北市政府發行的藝文訊息刊物《新北市藝遊》2020年4月號已經出刊，介紹4月份新北市各地重要藝文訊息，共發行2.7萬冊，搭配英、日、韓文摺頁，陳列於大台北地區各捷運、高鐵站、藝文館所、圖書館及新北市各區公所，供民眾免費取閱。

本期重要活動包含──

1.亞熱帶花園─彩繪陶瓷展：新北市立鶯歌陶瓷博物館20歲了！特別與故宮博物院、歷史博物館攜手推出此展，展出400件從新石器時代至今的彩繪陶瓷，邀請大家欣賞陶瓷上的鳥語花香，一次飽覽每個朝代的經典彩繪。

2.茶多酚實驗室─五感六識品茗特展：難得一見的茶實驗室，為新北市坪林茶業博物館精心規劃，結合農委會茶業改良場的專業研究成果，搭配創意十足的互動展示，與一系列豐富有趣的教育推廣活動，帶領愛茶人展開一場充滿奇趣的五感六識品茗之旅，千萬別錯過。

3 2020新北市潑水節online：今年非常不一樣！新北市首開先例，以線上AR互動方式，邀請鄉民們在遊戲中認識東南亞文化、了解潑水節祝福意涵，只要上線參與活動，就能獲得華新街商圈的折價優惠券，可以和親友到商圈消費，享受東南亞美食。

以上活動及其他豐富內容可至《新北市藝遊》官網ntcag.ctu.com.tw或凌網、Pubu、Issuu電子書城，以及新北市政府文化局官網www.culture.ntpc.gov.tw查閱或下載。