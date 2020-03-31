台灣櫻花首家百貨直營專櫃新光三越台中店正式開幕

廚衛產業龍頭領導品牌「SAKURA」台灣櫻花（9911），近年來透過所代理的進口品牌「Electrolux伊萊克斯」在百貨經營20多個櫃位的成功經驗，將分眾客層的精緻化顧客服務帶入百貨通路，同時推出櫻花集團精品「SAKURA+」系列，集結櫻花旗艦熱門商品，深深吸引高端消費者目光。櫻花集團特再與新光三越共同攜手，首次於台中中港店8F進駐櫻花集團直營專櫃，27日隆重舉行開幕剪綵典禮，當天並邀請知名藝人安妮擔任活動嘉賓，為消費者展示台灣櫻花一系列頂端廚衛產品，除了感受產品魅力，更要讓消費者享受一站式購足的便利體驗。

台灣櫻花總經理林有土（圖左）說，櫻花直營專櫃透過旗下三大品牌SAKURA、Electrolux、svago所展出的不同產品與服務，來滿足百貨公司分眾客層的需求，消費者可享受一站購足體驗。圖／台灣櫻花提供

台灣櫻花總經理林有土表示，今年是全新突破的一年，台灣櫻花將持續引領產業，大步往前邁進。為因應消費者分眾區隔化，在廚衛產品的使用習慣與服務需求也有所不同，因此，台灣櫻花發揮既有優異的研發能力，針對百貨公司的高端消費群，以品牌DNA「創新科技、貼心設計」推出「SAKURA+」系列，實現消費者對「美好居家生活」的嚮往，同時，搭配集團旗下的代理品牌，正式以SAKURA直營專櫃名義進駐百貨通路，旗下三大品牌SAKURA、Electrolux、svago也各自投入不同的產品與服務，來滿足百貨公司分眾客層的需求，讓消費者享受一站式購足的消費體驗，無論是新居裝潢或舊家改造所需的廚衛產品，都可在櫻花專櫃購買齊全。

甜心廚師安妮化身一日店長，體驗伊萊克斯「Wi-Fi智能洗脫烘衣機」的創新科技與優異功能。圖／台灣櫻花提供

活動嘉賓甜心廚師安妮在台中新光三越的「櫻花直營專櫃」也實際體驗旗下三大品牌SAKURA、Electrolux、svago各系列產品，她說，在櫻花直營專櫃可一次體驗不同的產品特色，例如百年精品Electrolux簡約而符合人性的設計質感、櫻花獨家代理進口廚房電器svago所帶來流暢的料理體驗、台灣櫻花新推出的SAKURA+系列更兼具智能便利與外型質感，家中廚衛所需要的產品都可在「櫻花直營專櫃」一站購足，真的非常方便。

甜心廚師安妮實際操作體驗「櫻花跨世代RO淨水器」。圖／台灣櫻花提供

另外，熱愛新科技產品的安妮，更實際操作了「櫻花跨世代RO淨水器—玫瑰金款」，對於台灣櫻花新推出「即濾即飲，新鮮喝水」的淨水器的無桶美觀、濾心一擰即換、智能水龍頭及高質感的玫瑰金外觀等特點特別讚揚。