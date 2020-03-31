狼窩A+攜手天使投資人 挹資金引資源 助小狼創佳績

為協助進駐新創獲得資金挹注、提升發展能量並促進各種商機合作可能性，「狼窩A+創育機構」(以下簡稱狼窩A+)於上(3)月24日舉辦天使投資人媒合會，邀請來自上市櫃企業與個人投資者等多元領域嘉賓共同參與。

狼窩A+由全國中小企業總會與至寶光電創辦人周青麟，於2018年共同合作設立，以實踐厚德載物、群聚商機之精神提供加速器培育服務，協助優質中小企業穩健發展，創立迄今不到2年時間已培育輔導近30家富含成長潛力的新創與中小企業，包含提供藝人林志玲婚宴伴手禮的「所長茶葉蛋」、以及由具400年歷史的大房豆干第四代所創立的「黃騰國際行銷」等。本次媒合會挑選已有一定成熟度且具有募資需求的培育企業進行發表，包含飛象資訊、禾力科技、福來許及五百戶科技等4家，並邀請到精誠資訊、邑昇實業、普訊創新、恩曦投資、生寶投資等有30多組天使投資人及上市櫃企業投資部門代表共同參與，期望藉由此次機會能夠激起彼此之間更多連結與合作契機。

據統計，至本文截稿前媒合會募資金額已達目標金額75%並持續增加，預期將可協助小狼達到近8成以上的募資期望需求，而狼窩A+業師周青麟表示，本次投資人媒合會僅是狼窩A+所提供服務的面向之一和部份成果展示，未來仍將持續為受輔導企業串聯各種合作機會，藉由相互搭配共同行銷拓展更多商機，歡迎有投資意願、合作對接之中大型企業逕向全國中小企業總會執行團隊聯繫： 02-23660812分機135盧小姐、137黃先生。