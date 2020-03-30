日本露天與日本KDDI旗下au PAY 市場合作 跨境免運費

今年一月正式在台灣開站上線的日本露天Ruten Japan今(3/30)日宣佈將與日本知名電信業者KDDI與au Commerce & Life株式會社共同營運的購物網站au PAY 市場（au Wowma!）攜手合作，提供商品讓台灣消費者透過日本露天平台訂購後直送台灣；同時日本露天為慶祝au PAY 市場（au Wowma!）商品上線，推出國際運費0元的免運費大優惠，首創日本直送台灣「跨境免運費」 的超值優惠，日本露天代購日本當地商品並快速直送來台，享受境內外無差別的跨境網路購物服務與體驗。

日本露天CEO蘇芸指出，日本露天Ruten Japan今年一月底正式在台灣開站上線，以簡化訂購流程，有別於目前一般代購平台的創新服務模式，一上線就吸引到許多台灣哈日族跨境網購，目前日本露天平台線上商品多達6,000萬件，絕對可以滿足台灣消費者想購買到更多的日本商品的需求。現在受到各國疫情與政策的影響，台灣消費者無法出國，對於au PAY 市場（au Wowma!）來說，此次的合作也能讓日本的商家觸及更多的台灣消費者，增加跨境消費的機會。

日本露天每天十點於官網及FB粉絲團公布折扣碼，輸入立享國際運費0元優惠。圖／業者提供

為了慶祝這次的合作，日本露天首創日本直送台灣「跨境免運費」 的超值優惠，即日起至4月6日為期一周，每天早上十點在日本露天網站與FB粉絲團公布限量折扣碼，只要選購au PAY 市場（au Wowma!）店家的商品，單件商品結帳總金額滿1,000元、商品重量3kg以下，結帳時輸入折扣碼即可享國際運費0元的優惠，每個帳號每日限折抵一次，可說是全台代購業者第一次推出如此優惠的方案，讓台灣消費者能更直接的享受到跨境購物的便利與快速。

日本露天以簡單化的購買支付流程，讓台灣消費者享受到就像是在台灣購物一樣的便利跨境購物。圖／業者提供

蘇芸表示，日本露天以其簡單化的購買支付流程，上線以來，讓台灣消費者享受到就像是在台灣購物一樣的便利與無差異化，上線二個月大幅擴充商品數，並且推出日本直送台灣「跨境免運費」 的超值優惠，更是日本露天回饋消費者，致力於優化服務的最好證明。

au PAY 市場（au Wowma!）是由au Commerce & Life, Inc.和KDDI CORPORATION共同營運的網路購物商場，用戶端以智慧型手機占大宗；商品類別包括流行時尚、美妝、美食、日用品、家電…等種類齊全。站內店家數開台以來成長率約330%、營業額與去年同期成長130%，整體成長力道快速且顯著。

日本露天官網https://www.ruten.co.jp/#/