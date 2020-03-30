加工處攜手產業培育體感科技即戰力人才

促進園區體感科技產業發展動能，經濟部加工出口區管理處(下簡稱加工處)攜手廠商開設體感科技培訓班，結合業師及實作，培育體感科技即戰力人才。

加工處同時鏈結知識型開發社群及在地廠商辦理系列活動、體感技術黑客松及培訓工作坊，提供跨域技術交流及體驗之機會，內容遍及遊戲、辨識技術、醫療照護、APP及軟體開發、美術、AI技術應用、音樂串流與語音辨識、3D動畫、IOT及OPEN API等領域，除推廣體感科技產業新知外，亦可提升體感人才技術戰力。

加工處在課程培訓方面，扣合產業與廠商需求，而培訓班特色則為廠商提供教材、專業課程設計、業師參與授課，並提供就業機會，質精的小班制培訓模式，搭配實際專案研析與實作，使得人才具有新穎點子，兼具實用價值，進而創造經濟價值。

其中，動畫就業培訓班，以長期培訓就業導向之燈光合成人才與動畫人才為目標，另有國際遊戲美術培訓班，以提升多媒體美術人才，對接廠商需求並媒合人才就業，為體感產業注入即戰能力之菁英。

此外，培訓前更針對受訓人才進行資格篩選，除具就業意願外，更需具備領域基礎知識與技術；培訓完成後，加工處更極力協助媒合業者與人才，提升業者競爭力。