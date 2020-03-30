加工處攜手產業培育體感科技即戰力人才

加工處攜手產業以業師專案實作之教學形式培訓體感科技即戰力人才。圖／加工處提供

促進園區體感科技產業發展動能，經濟部加工出口區管理處(下簡稱加工處)攜手廠商開設體感科技培訓班，結合業師及實作，培育體感科技即戰力人才。

加工處同時鏈結知識型開發社群及在地廠商辦理系列活動、體感技術黑客松及培訓工作坊，提供跨域技術交流及體驗之機會，內容遍及遊戲、辨識技術、醫療照護、APP及軟體開發、美術、AI技術應用、音樂串流與語音辨識、3D動畫、IOT及OPEN API等領域，除推廣體感科技產業新知外，亦可提升體感人才技術戰力。

加工處在課程培訓方面，扣合產業與廠商需求，而培訓班特色則為廠商提供教材、專業課程設計、業師參與授課，並提供就業機會，質精的小班制培訓模式，搭配實際專案研析與實作，使得人才具有新穎點子，兼具實用價值，進而創造經濟價值。

其中，動畫就業培訓班，以長期培訓就業導向之燈光合成人才與動畫人才為目標，另有國際遊戲美術培訓班，以提升多媒體美術人才，對接廠商需求並媒合人才就業，為體感產業注入即戰能力之菁英。

此外，培訓前更針對受訓人才進行資格篩選，除具就業意願外，更需具備領域基礎知識與技術；培訓完成後，加工處更極力協助媒合業者與人才，提升業者競爭力。

文 黃全興

工商時報

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