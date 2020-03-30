試賣即讚聲不絕！日本高級生吐司專門店「一覺吐司」4月1日正式開幕

源自日本、試賣第一天即引起排隊人潮及網路讚聲不斷的日本高級生吐司專門店「一覺吐司」，試賣期至3月31日，將於4月1日上午11點正式開幕，成為第一家將真正的日本生吐司在台灣完整呈現的生吐司專門店。

一覺吐司將令人敬佩的日本職人魂帶回台灣，每一個製作環節的精準拿捏、每份原料的嚴格選擇，師傅們都傾心而執著地達到完美。

一覺吐司創辦人Edward因為工作緣故，時常遊歷不同國家、到處發掘各地的特色美食。因為家中孩子有著「懂得品嘗食物原味美好」的能力，Edward也逐漸在旅程中，開始留心起用料單純而美味的食物，在某次造訪日本時，Edward因緣際會下第一次品嚐到「生吐司」的滋味，便忍不住讚嘆：『怎麼可能連吐司都能做得這麼好吃！』帶著強烈好奇心，進一步瞭解生吐司背後的製作過程後，Edward才發覺，原來日本師傅們用心投入細節中的極致專注力，與近乎苛求的精工細膩，已經到達了渾然忘我、只沉浸於內在對眼前諸事萬物覺察的狀態，深入烘焙過程、探究日本師傅製作的獨到法門，其實唯有「專一」，無論是原料的選用與比例、麵團的揉捏、環境與時間的精準控管，即使是一般人眼中再微小不過的細節，日本師傅都極度專注、沉浸在其中。

一覺吐司口感、層次與香氣等層面，入口瞬間就打動人心的生吐司，希望將這份感動分享給每個台灣人。

日本人將禪學與美學融合在生活中，並呈現在文化中匠職人的精神裡，那種專注且近乎苛求執念的精神，均完整呈現在一覺吐司產品中。一覺吐司表示，要做出美味的生吐司，使用高級食材只是其中要素之一，需另外結合獨特的知識、工法與技術，才能原汁原味呈現日本的「生吐司」，確保產品具有最高品質水準。吐司，其實是有生命的！一覺吐司經由日本專業主廚經過數千次反覆的實作，才調配出最適合台灣的完美比例配方。近乎苛求的溫度、濕度管控，毫秒無差的醒麵與發酵時間，讓生吐司一覺醒來圓滿長大；如此扎實的工法，就是要讓顧客品嚐幸福的甜蜜滋味！

一覺吐司近乎苛求的溫度、濕度管控，毫秒無差的醒麵與發酵時間，讓生吐司一覺醒來圓滿長大；如此扎實的工法，就是要讓顧客品嚐幸福的甜蜜滋味！

一覺吐司將令人敬佩的日本職人魂帶回台灣，每一個製作環節的精準拿捏、每份原料的嚴格選擇，師傅們都傾心而執著地達到完美，因此才造就了簡單純粹，卻在口感、層次與香氣等層面，入口瞬間就打動人心的生吐司，希望將這份感動分享給每個台灣人。如果你也對精工細造的頂級吐司感到好奇，歡迎您前往一覺細心品嚐，感受真誠、單純的吐司本質美味。

地址：台中市大墩路673號

電話：（04）23202666

網址：www.ichisatori.com。