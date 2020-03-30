首場青年創業市集朝陽科大新創團隊表現亮眼人氣紅不讓

為了提供青年更多元的創業資源，臺中市政府勞工局特別在青年節前夕，於霧峰光復新村青創基地辦理「Young!好樣市集」，首場青年創業市集由朝陽科技大學等單位協助規劃，現場也設置「臺中市青年一站式創業服務站」，整合中央、地方、學校及民間單位的創業資源，提供青年一站式創業服務即時因應青年需求及解決青年創業困境，反應十分熱烈。

臺中市勞工局長吳威志表示，相較於開店，成本及門檻較低的「創業市集」成為新創團隊測試市場反應的首選，透過市集擺攤，創業者可直接在現場與消費者進行互動回饋，進而提升其產品與服務的成熟度，而未來也將結合臺中市17所大專院校及其他青創場域資源，合作辦理10場創業市集、13場課程與交流媒合活動。

朝陽團隊設計的紙膠帶臺，榮獲馬來西亞國際發明展銀獎，市集人氣紅不讓。圖／朝陽科大提供

朝陽科大產學合作處副處長劉素娟表示，該校近年推動創新、創意及創業之「三創教育」成效卓著，不但師生作品屢獲國際發明、德國紅點(reddot)設計、iF設計等競賽重要獎項，在輔導青年創業方面亦不遺餘力，除了協助臺中市府執行「摘星青年創業補助計畫」，透過課程、商品媒合、職能培力、營運輔導，培養創業青年多元能力之外，朝陽創新育成中心輔導之amulte運動安全團隊，更開發「守護者運動型智慧安全防護系統」，以藍芽4.0高速連結手持裝置，進行雲端運算，偵測肌電訊號，防止運動傷害，獲選科技部FITI創新創業激勵計畫全台40強，成為青年創業楷模。

台中市府勞工局在社會創新實驗基地設置「青年一站式創業服務站」，就是希望能協助青年創業基礎諮詢、專家學者輔導、創業貸款及利息補貼等創業資源轉介，並鏈結市府、中央單位及其他相關單位青創資源及創業協助措施，提供媒合機會並定期追蹤成效。此外，於假日辦理10場次的「Young！好樣市集」也會陸續展開，將邀請台中市各大學即將畢業的學子，或是各校輔導、推薦之創業青年或團隊參與市集設攤，共同打造更優質的青年就創業環境。