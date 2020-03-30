購車免「疫」，8891推出「一鍵詢價」在家也可獲業代報價

疫情影響經濟與實體看車人潮，但車市卻逆勢紅盤，二月新車領牌數較去年同期成長 39％，全台最大汽車平台8891的瀏覽量和用戶數也雙雙大增，推估主因是疫情下民眾加速購車需求，並擔心實體看車感染，先在線上看車比價。為了解決民眾防疫降低實體賞車意願的問題，8891正式推出「一鍵詢價」功能，與全台超過300位車商業代合作，讓消費者不出門可獲多家業代報價，短時間詢問量突破7千次，面對經濟和失業惡化可能影響上半年車市，8891邀請全國車廠優質業代「免費」加入「一鍵詢價」合作，消費者不但節省更多時間和預算，業代也可透過線上平台找到更多客源。

8891平台瀏覽量較前月增16%，活躍用戶增5%

根據全台最大汽車平台8891統計，今年2月8891平台的瀏覽量，較1月的年前旺季增加16%，活躍用戶數增加5%，在疫情影響經濟的大環境下呈現逆勢走揚的現象。為了解決民眾防疫降低出門賞車意願的問題，8891正式推出「一鍵詢價」功能，與13個主要汽車品牌、全台超過300位業代合作，幫助民眾在家也能獲得心儀車款的報價。

8891推出一鍵詢價，擁有智慧推薦，手機加密兩大創新 。圖／業者提供

智慧推薦，手機加密二大創新獲97%好評， 「一鍵詢價」全台超過300位業代線上服務

「一鍵詢價」功能，用戶只要填入地區與屬意車款，即可由系統配對三位不同展間的業代提供報價，消費者可直接選擇最適合的優質業代，預約實體賞車。消費者可以省去跑多家車商詢價的時間獲得最好的優惠，試營運期間已獲得97%用戶好評。「一鍵詢價」有二大創新：

智慧推薦：依據地區性、專業度和服務好評智慧推薦最適合的三位業代給消費者，專業度越高、服務評價越好的業代，將有更多機會由系統配對來服務客戶。 手機加密，靈活取消：擔心留下手機給業代，但後續不斷來電嗎？8891一鍵詢價系統可加密手機號碼，業代僅能透過系統聯繫，無法查看您的個人號碼，並且在您不再有賞車報價需求時，可隨時靈活取消，業代即無法再致電。

進入三月的汽車銷售表現，前20天的新車銷售已突破1.9萬輛，8891汽車達人阿基拉表示，3月8891網站瀏覽量不降反增，并未受疫情影響，線上找車需求依舊旺盛。觀察三月前三週的「一鍵詢價」月成長數據，除了平價品牌Toyota銷售持續亮眼外，Mercedes-Benz、Honda、Mazda、BMW預估將在三月會有較好的銷售成長。

「一鍵詢價」歡迎業代免費加入，預計年底前招募千名

疫情持續在全球蔓延，影響經濟前景，8891為了協助振興車市，邀請全國業代免費加入「一鍵詢價」合作（https://c.8891.com.tw/campaigns/inquiry/about），預計年底前招募至千名合作，在線上也可找客源。