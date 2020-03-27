蘇巧慧視察大漢溪堤外便道工程 兼顧河岸安全與交通便利

立委蘇巧慧（27）下午邀集相關單位及人士，就「大漢溪堤外便道鐵路橋至樹林柑園大橋段辦理進度」進行會勘，行政院政務委員吳澤成、水利署長賴建信、新北市政府副市長陳純敬、新北市議員廖宜琨、陳世榮、陳文治與何淑峰服務團隊以及在地里長等，也一同現身關心，眾人皆期盼便道依既定期程盡速完工，讓樹林及新莊地區鄉親有安全的家園、便捷的聯外道路，會中確認大漢溪左岸堤防基礎加固工程將於兩年內完工，之後由新北市政府接續進行堤外便道路面施作，若工程順利，預計於112年10月底前，全數道路將可完工通車。

行政院政務委員吳澤成表示，大家知道這裡要做便道，但其實行政院更在意的是大漢溪左岸樹林段確實有安全的疑慮，過去因右岸設施關係，導致左岸有被沖刷侵蝕的情況，若暴雨加劇恐將造成左岸有塌陷的問題，因此必須立即改善，另外原大漢溪堤外便道在鐵路橋至柑園大橋段工程延宕多年，因此也趁這個機會完成基礎加固，並在上方完成便道工程，讓周圍居民不但生活安全，還能交通便利。

水利署署長賴建信表示，行政院長蘇貞昌相當重視這個建設，指示加速治理大台北防洪計畫2.0版，他說到，此次基礎加固工程採跳島式施工，使工期縮短為兩年即可完成，之後交由新北市政府進行交通道路建設。賴建信更說明，過去這個地方部分右岸河道淤積，造成水流直衝樹林端跟新莊端，現在將堤防加固基礎深度14公尺，除了確保安全，也可增加內水排除。另外也會針對垃圾問題與環保署、新北市政府協調，偕同將左岸垃圾清除後，以右岸有價值的土方補上。

新北市副市長陳純敬則說，左岸堤外便道原本斷掉，不但交通壅擠，對用路人也相當危險。他表示，未來堤防加固完成後，市府將接續在上方進行路面舖設工程，相關設計已經開始，預計六月可完成，未來新北市政府也會盡量縮短行政程序，並與水利署無縫接軌。

立委蘇巧慧受訪時表示，自己每天往返選區與立法院常常塞車，因此完全能了解鄉親渴望能有便捷道路的心聲，在自己視察與瞭解後，更發現不只交通問題，安全也存有疑慮，目前基礎加固工程已經開始進行，未來交由市府進行便道施作，兼顧安全及便利性，在中央與地方通力合作下，預計民國112年10月底前可完工。