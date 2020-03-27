蘇巧慧視察大漢溪堤外便道工程 兼顧河岸安全與交通便利

立法委員蘇巧慧今日進行大漢溪堤外便道鐵路橋至樹林柑園大橋段會勘現場。圖／賴麗如

立委蘇巧慧（27）下午邀集相關單位及人士，就「大漢溪堤外便道鐵路橋至樹林柑園大橋段辦理進度」進行會勘，行政院政務委員吳澤成、水利署長賴建信、新北市政府副市長陳純敬、新北市議員廖宜琨、陳世榮、陳文治與何淑峰服務團隊以及在地里長等，也一同現身關心，眾人皆期盼便道依既定期程盡速完工，讓樹林及新莊地區鄉親有安全的家園、便捷的聯外道路，會中確認大漢溪左岸堤防基礎加固工程將於兩年內完工，之後由新北市政府接續進行堤外便道路面施作，若工程順利，預計於112年10月底前，全數道路將可完工通車。

行政院政務委員吳澤成表示，大家知道這裡要做便道，但其實行政院更在意的是大漢溪左岸樹林段確實有安全的疑慮，過去因右岸設施關係，導致左岸有被沖刷侵蝕的情況，若暴雨加劇恐將造成左岸有塌陷的問題，因此必須立即改善，另外原大漢溪堤外便道在鐵路橋至柑園大橋段工程延宕多年，因此也趁這個機會完成基礎加固，並在上方完成便道工程，讓周圍居民不但生活安全，還能交通便利。

水利署署長賴建信表示，行政院長蘇貞昌相當重視這個建設，指示加速治理大台北防洪計畫2.0版，他說到，此次基礎加固工程採跳島式施工，使工期縮短為兩年即可完成，之後交由新北市政府進行交通道路建設。賴建信更說明，過去這個地方部分右岸河道淤積，造成水流直衝樹林端跟新莊端，現在將堤防加固基礎深度14公尺，除了確保安全，也可增加內水排除。另外也會針對垃圾問題與環保署、新北市政府協調，偕同將左岸垃圾清除後，以右岸有價值的土方補上。

新北市副市長陳純敬則說，左岸堤外便道原本斷掉，不但交通壅擠，對用路人也相當危險。他表示，未來堤防加固完成後，市府將接續在上方進行路面舖設工程，相關設計已經開始，預計六月可完成，未來新北市政府也會盡量縮短行政程序，並與水利署無縫接軌。

立委蘇巧慧受訪時表示，自己每天往返選區與立法院常常塞車，因此完全能了解鄉親渴望能有便捷道路的心聲，在自己視察與瞭解後，更發現不只交通問題，安全也存有疑慮，目前基礎加固工程已經開始進行，未來交由市府進行便道施作，兼顧安全及便利性，在中央與地方通力合作下，預計民國112年10月底前可完工。

圖為立法委員蘇巧慧今日進行大漢溪堤外便道鐵路橋至樹林柑園大橋段會勘現場。圖／賴麗如
文 賴麗如

工商時報

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