「謝伊琪」藝術創作 受國際品牌emoji青睞

藝人凌威威從1995當選中國小姐到2010以本名「謝伊琪」從事藝術家這行，在媒體上曝光迄今已25年。

從小就是個藝術家個性很明顯的小孩，幼稚園時，就總是跑去校園裡玩盪鞦韆、隨時性起就席地而坐創作的她；還好天生個性安靜，有個開明的媽媽與疼愛她的園長能達成共識，就讓「謝伊琪」開心的讀完幼稚園那些年就好，不給她課業上的壓力，繞了ㄧ圈，在2018年從全臺灣藝術學校的第ㄧ志願：國立臺灣藝術大學美術學系研究所畢業的她，也正苦惱於沒錢註冊時，用「助學貸款」並且在臺藝大教授們的幫忙之下，能把研究所苦讀8年才唸完，中間被迫休學把畫室撐住，以免剛捧在手心上的飯碗被摔破的那份心酸，真是點滴在心頭。在考取研究所之前，凌威威正是國立臺灣藝術大學廣播電視學系畢業的學生。

在畢業的同年2018閃婚時，在臺北晶華酒店設宴時，臺藝大的大教授們坐滿主桌，ㄧ一上台為謝伊琪語重心長的祝福；台下全是謝伊琪2010開畫室教學生創作至今的學生及學生家長們，在她的婚禮現場忙進忙出的幫她打理；裡裡外外的細節，可見她在臺藝大倍受重視的程度與她從開設「伊琪繪畫」到設立「伊琪繪畫繪本創作」的畫室中，春風化雨，確實有把學生教會到如何去創作，使學生有能力考上好學校的超好人緣。

凌威威2019以藝術家謝伊琪的身份被出版社的經記人，推薦給由emoji德國評審遴選出的藝術家、插畫家的創作，ㄧ眼即被國際品牌emoji相中，由62.ion主辦單位邀請謝伊琪合作展出聯名商品，在高雄駁二藝術特區展出的幾件聯名商品更是深受好評，在臺北華山1913展時，推出更多不同品項的商品，由藝人凌威威設計，全部的素材，都是使用她的原創作品，有她風格獨具的油彩、透明水彩的創作融入聯名商品的設計中。

當初，主辦單位並不知道謝伊琪就是藝人凌威威，在決定發稿時得知她的藝人身份，也無法隱藏主辦單位對她有太多好作品的著迷，在藝術的領域裡，畫得好，永遠比你是誰還來的重要。

第一次跨領域當插畫家推出聯名商品，在介紹作品時，凌威威笑說她還真緊張，當藝術家時，有畫廊幫她介紹作品，當插畫家時，要自己介紹聯合商品，緊張到失眠的她，看到自己的創作由這麼大的國際品牌emoji護航，就讓她想起過去也曾與日本三麗鷗Hello kitty品牌與泰迪熊大展的邀請：代表台灣的藝術家參與藝術展覽的合作。也曾代表台灣到法國巴黎參加「青年藝術家博覽會」。她的驕傲來自於她始終用她的本名與作品去吸引到主辦單位，從來沒有人是先知道她是藝人凌威威而找她合作的，這種用才華去征服主辦單位的心，是千金難以言喻的喜悅。

2020在凌威威的手上有ㄧ系列尚未發表的作品，將在今年舉辦個展，會將emoji 的聯名商品與她最新的油畫作品共同展出。她說，認同手機裡的笑臉貼圖；這種以文字與符號來傳達心情的方式，原本只是一種網路文化，但隨著社群平台的發展及行動裝置的廣泛使用，emoji彷彿成為了新世代的共通語言，甚至在2015年emoji還曾獲選為牛津辭典年度代表字彙。每天，全球有超過60億個emoji表情符號在行動裝置網路雲端來回穿梭，維基百科的創始人這樣說。“emoji給我們發送的消息增添了人性”。

emoji作為一種超越語言的表達方式，已經成為受歡迎的溝通潮流。德國emoji company GmbH公司於2015年成功將emoji導入時尚產業及消費性產品後，也成為各大品牌爭相合作的對象。https://www.facebook.com/%E7%B9%AA%E6%9C%AC%E5%89%B5%E4%BD%9C-%E4%BC%8A%E7%90%AA%E7%B9%AA%E7%95%AB-295004420874827/