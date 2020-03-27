臺灣客家茶文化館OT案4月公告招商 客家之美行銷全球

政府以5億多元打造以茶為主題的國家級地標館舍-「臺灣客家茶文化館」，位於桃園龍潭，為國家政策前曕計畫-推動「國家級臺三線浪漫大道」之重要建設，全區約4.35公頃，預計2021年初完工。

為使企業了解本案之招商規劃，桃園市政府客家事務局日前分別於桃園名人堂花園大飯店(3月20日)及台北市長官邸藝文沙龍(3月27日)各舉辦一場招商說明會，吸引茶相關產業界人士前來了解。會中投資人發言踴躍，交流氣氛熱絡，讓投資人充分了解招商文件內容，作為後續投資決策之參考。

臺灣客家茶文化館位於桃園龍潭第二交流道預定地，鄰近小人國大型遊樂區，周邊為擁有豐富客家文化特色的臺三線。臺三線上的客家鄉鎮，傳承了種茶、做茶、飲茶的習尙，而茶產業更是桃園的光榮與驕傲。客家事務局局長何明光表示，本館落成後，運用文化體驗帶動消費，以達到文化內涵及經濟效益並重的營運模式，期許能成為臺灣茶產業的典範，也為茶文化產業再創另一高峰。

桃園市政府表示，市府依促參法等相關規定，辦理招商前置作業，希望未來能引進專業民間企業經營，讓民眾更深入認識客家地區茶產業的豐富多元，實質推動相關客家茶文化產業之推廣與教育，並活化國有土地，創造資產效益，打造本園區為臺三線上的亮眼地標，更將客家之美行銷全球。

本案於4月份正式上網公告招商，竭誠歡迎廠商踴躍投標。預計7月完成招商，2021年中開始營運，相關投標資訊請至促參司與桃園市政府官網下載，亦可電洽桃園市政府客家事務局(電話：03-409-6682分機1013黃先生)詢問。