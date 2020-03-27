減班休息勞工免奔波 桃竹苗分署主動進廠服務收件

「安心就業計畫」即日起受理申請 最高補貼1.1萬。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對國內就業市場之影響，勞動部即日起開始受理「安心就業計畫」申請，補貼減班休息勞工投保薪資差額5成，為加強防疫及免去減班休息勞工來回奔波的辛勞，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將主動提供進廠說明及收件服務，請欲申請的民眾免緊張！免煩惱！

依「安心就業計畫」規定，因疫情經勞雇雙方協商減少工時，並通報當地勞工行政主管機關後，勞工即可提出申請；補貼金額以勞保投保薪資為計算基礎，假設勞工減班休息日前一年投保薪資平均為最高級距45800元，倘若其減班休息後薪資為基本工資23800元時，其薪資差額為22000元，將補貼差額的一半，也就是11000元，最長補貼6個月。

勞動部實施「安心就業計畫」，由政府提供部分薪資差額補貼給減班休息勞工，協助穩定就業。圖/勞動部桃竹苗分署提供

桃竹苗分署分署長賴家仁表示，為加強防疫並免去民眾奔波的辛勞，桃竹苗分署貼心提供進廠說明及收件服務，將主動聯繫目前已通報減班休息企業單位，進場說明計畫規定及收件外，並已地方勞工主管機關建立管道，未來企業通報減班休息經核備後，分署將於收到地方勞工行政機關通報後三個工作天內將派員進場說明，此外桃分署網站設置的減班休息紓困專區，提供計畫詳細說明、申請流程、應備文件、填表說明及試算表，民眾可先行上網查詢計畫相關內容，分署各地就業中心亦設立服務專櫃，提供民眾相關諮詢及收件。

此外，減班休息勞工除了可以申請「安心就業計畫」，亦也可選擇「充電再出發計畫」，在減班休息期間參加訓練課程增進技能，依參訓時間領補助津貼最多18,960元，桃竹苗分署官網也提供計畫相關內容。民眾如有相關相關問題，亦可撥打勞動部免付費專線0800-777888，或至桃竹苗分署網站查詢 (https://thmr.wda.gov.tw/)。