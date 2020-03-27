桃市超前部署疫情挑戰 呼吸器設備及專業人力齊備

桃園市長鄭文燦今（27）日上午前往衛生局，出席「超前部署呼吸器 桃市戰力不『肺』力記者會」，鄭市長表示，新冠肺炎國際疫情嚴峻，根據美國與中國抗疫經驗，在確診個案當中，尤其是60歲以上長者，約有5％至10％恐將演變為嚴重肺炎和重症，需仰賴呼吸器供氧救命。市府衛生局為妥善因應疫情，避免肺炎重症危及民眾生命安全，在疫情開始初期，即進行超前部署，與市內11間責任醫院簽署聯防機制，盤點醫療資源及整合人力配置，計有863台呼吸器可供運用，以及238名呼吸治療師加入抗疫行列。鄭市長也說，本市目前的防疫整備能量遠超出實際需求，也希望在地原料藥大廠及早完成抗疫製藥開發，讓桃園的醫療體系能夠更冷靜、更有準備地面對疫情挑戰。

鄭文燦市長指出，新冠肺炎的特性為傳染力非常強、治療期也很長，對醫療體系而言是相當沉重的負擔，截至目前為止台灣共有252例確診個案，部分重症病患恐有呼吸困難、肺部浸潤，甚至產生多重器官衰竭等現象，使用呼吸器提供患者氧氣支持將是治療新冠肺炎相當重要的療程。面對重症病患可能增加情形，本市醫療體系也應大幅提升收治病患能力，希望本次由衛生局及責任醫院超前部署，針對器材及人力進行盤點整備，將能有效避免醫療資源崩潰，讓本市醫療體系更有準備地面對疫情挑戰。

衛生局長王文彥表示，全台醫用氧氣供應廠商約有32家，其中3家為桃園在地業者，經調查結果顯示，目前醫用氧氣供貨健全無虞，另外在本市34間醫院內，設有相當齊全的中央氧氣供應系統，病床、醫療資源及最重要的醫療人力也已整備完成。參考先前中國及歐美經驗，醫療體系在救治新冠肺炎重症病患當中，因呼吸治療衰敗，恐將導致醫療崩潰、感染等惡性循環。因此市府更有必要超前準備，喚起大家注重防疫整備工作，也要感謝默默付出的醫師、醫事人員及護理師，桃園市有最好的團隊醫療，不眠不休守護市民健康，齊心協力防疫。今日包括市府衛生局長王文彥、衛生福利部桃園醫院感染科醫師陳正斌、敏盛綜合醫院呼吸治療師魏靖亭等均一同出席活動。