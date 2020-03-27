台中日月千禧酒店攜手BMW推出「馳騁樂遊」住房專案

台中日月千禧酒店與BMW總代理汎德攜手合作，強化與頂級品牌的連結性，豐富旅客的體驗行程，獻出「馳騁樂遊」住房專案，活動從即日起至06月30日止，凡於活動期間入住即可免費試駕獨具魅力的BMW X4豪華運動跑旅，雙人每房每晚僅需5,199元起，輕鬆暢遊中、彰、投，欣賞中台灣迷人的美景。

台中日月千禧酒店「馳騁樂遊」住房專案每日限量提供，預訂即享平日雙人入住日月客房每房每晚5,199元，四人入住豪華家庭房每房每晚8,399元，除可於入住期間(當日下午15:00後至隔日中午12:00前)免費試駕BMW X4豪華運動跑旅，並依入住人數搭贈饗樂全日餐廳百匯自助式早餐，週六及國定例假日入住，每房每晚需加價 1,000元，不適用於團體及旅行社訂房、不與其他優惠併用。

BMW X4豪華運動跑旅被譽為BMW X家族中最富魅力的車款，自上市以來便以堅強的產品實力受到許多消費者喜愛，為許多車迷朋友帶來更加精采的生活體驗。面對武漢肺炎疫情，防疫自駕安全安心地玩台灣已成為趨勢，駕駛BMW X4豪華運動跑旅，搭配上台中日月千禧酒店優越的地理位置，不論是前往台中國家歌劇院、新光三越大遠百雙百貨商圈，以及逢甲觀光夜市等知名景點，或暢遊彰化、南投自然風光，皆輕鬆自在、快速便捷。

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