企業行公益:40輛電動機車助桃市防疫

桃園市長鄭文燦今（27）日上午前往桃園市綜合會議廳出席「Gogoro攜手桃園市政府參與社區防疫服務合作記者會」時表示，這2周是防疫高峰期，各衛生所、區公所、醫護院所等基層工作人員負擔重，感謝桃園在地企業睿能創意（Gogoro）公司於防疫期間免費提供40輛電動機車供市府防疫調派使用，並於4月1日至5月31日期間，為全國醫護人員推出限量購車95折優惠，發揮企業社會責任與市府攜手對抗疫情，支持基層防疫工作人員的辛勞。

圖為記者會現場展示的Gogoro第4代新型電動車。圖/傅秉祥攝

鄭文燦表示，隨國人回國潮增多帶動疫情升溫，目前全市約有5,000人進行居家檢疫、700人居家隔離，這兩周更預估每天會增加300人需進行居家檢疫與隔離，他強調在這波新冠肺炎中，看到台灣有三項引傲世界的記錄，包括良好的醫療體系、全民健保涵蓋率達100%，以及網路應用普及，更重要的是政府與民間在醫療及防疫物資調度的配合度高，充分展現國家面對危機時團結的力量，感謝Gogoro團隊慨捐40輛防疫電動專車，讓防疫基層同仁在防疫期間能暢行無阻。

鄭市長還提及，設廠於桃園的Gogoro於去（108）年全年銷售達14萬5,678台，機車市場占比高達16%，為台灣電動機車市佔率最高，去年推出全球首創的GoShare，於桃園和台北已投入4,000台，分別使用Gogoro 2系列和Gogoro VIVA兩種車型讓市民進行共享運輸服務，統計整體服務上線僅120天總用戶數便已達40萬，堪稱為桃園具代表性企業之一，讚許其大力協助桃園推動低碳城市，今天特別出席感謝Gogoro於抗疫期間贊助電動機車，讓防疫工作(送餐、送藥、收倒垃圾…等)更加迅速、完善。

Gogoro產品長彭明義表示，感謝市府團隊的防疫措施及作為，讓全民於防疫期間能安心生活，他強調Gogoro企業及工廠皆設在桃園，也多次與市府團隊合作，有感於企業社會責任重大，決定於抗疫非常時期，捐贈40輛機車供市府同仁於桃園市內運用，這3個月內的騎乘資費亦由Gogoro負擔，除此鑒於醫護人員辛勞，特別針對全國醫護人員推出限量購車優惠，凡於4月1日至5月31日期間，攜帶醫療相關機構在職證件至Gogoro門市購車，全車系皆享95折優惠，減輕第一線醫護人員經濟負擔。

今日包括市府經發局長郭裕信、環保局長呂理德、衛生局副局長蘇柏文、桃園區長陳玉明、龜山區長呂緣、桃園工策會總幹事陳家濬、Gogoro執行長陸學森、產品長彭明義等均一同出席活動。