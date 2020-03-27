銀髮中心推出企業人才發展方案

四大服務加倍 協助企業發展加值

為提供企業更好的服務品質，解決企業用人、留才問題，及協助企業解決經營上所碰到的困難，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心特別推出「企業+人才方案」，免費提供企業「獵才+」、「育才+」、「留才+」及「形象+」四大服務，協助雇主增加市場競爭力，在市場上取得一席之地。

銀髮中心表示，在服務企業過程中，企業常反映經營壓力大、徵人不易、人員流動率等問題，為協助企業穩健經營，銀髮中心規劃「企業+人才方案」，內容包含「獵才+」-免費選才服務，提供雇主求才客製化服務、中高階人才庫服務及各類型免費徵才活動；「育才+」-免費課程服務，提供雇主各種企業人才資源研習課程進修；「留才+」-免費諮詢服務，提供企業服務團進場諮詢服務、中高齡職務再設計服務及員工協助方案資源等；「形象+」-免費行銷服務，提供各式徵才曝光管道、友善銀髮廠商報導及表揚等打造企業形象，希望與企業一起面對各種市場挑戰。

銀髮中心主任余璦君指出，現在企業不只要面臨國內外市場競爭壓力，再加上全球人口結構高齡化，勞動力短缺問題日益嚴重。為解決企業經營困難處，銀髮中心提供各項免費服務，免費招募媒介適當人才，運用及引入各項政府資源，協助企業打造友善職場環境，提供企業內部人才發展，外部形象加值服務，讓企業發展更順遂。

歡迎對「企業+人才方案」有興趣的企業雇主，可至銀髮資源網（https://swd.wda.gov.tw/ ）諮詢服務。