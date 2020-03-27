2020金點新秀設計獎公開完整評審團名單

聶永真、詹朴、楊明晉、駱毓芬、林家齊、吳庭安聯手發掘台灣設計新生代

備受年輕學子矚目的「金點新秀設計獎」，3月26日公布完整評審團名單！今（2020）年主辦單位邀集聶永真、詹朴、楊明晉、駱毓芬、周育如、吳書原、余岱官、林家齊等不同設計領域專家，擔任8大類別評審團召集人，聯手發掘潛力設計新星。今年更增設「金點新秀循環設計特別獎」，由台灣多年投入循環設計的「W春池計畫」主理人吳庭安出任召集人。徵件即將進入最後倒數，3月31日截止報名。

台灣設計研究院表示，金點新秀設計獎今年攜手永續循環經濟發展協進會，增設「金點新秀循環設計特別獎」，鼓勵學生運用循環設計思維與創意，為社會提出創新解決方案。評審團召集人由「W春池計畫」主理人吳庭安擔綱。吳庭安於2017年發起「W春池計畫」，運用回收廢玻璃結合設計及工藝，持續創造具高附加價值的產品，並為傳統玻璃回收企業找到創新契機，為台灣著名的循環設計案例。他提到循環設計重要的是創造價值，需要系統性的思維，因此邀請知名設計師吳孝儒、嘖嘖創辦人徐震、法藍瓷總裁陳立恆、第二計劃共同創辦人游適任共組評審團，期待為學生帶來全新視野。

產品設計類召集人由華碩電腦設計長楊明晉擔任，這次他組成涵蓋交通工具、生活用品、家具等多元產品類型的評審團，陣容堅強；其中包括Gogoro資深首席設計師王松富，以及多次攜手台灣在地傳產、擅以設計提升產品價值的Unipapa品牌創辦人陳奕璋，期待透過他的創業經驗與行銷頭腦，為評選帶來更多火花。工藝設計類召集人、品研生活美學創意總監駱毓芬，近年不斷以設計結合工藝的創意作品獲國際關注，這次也特別延攬華特迪士尼高級設計經理林玉梅加入評審行列，從國際品牌經驗發掘台灣設計人才。

視覺傳達設計類召集人，由知名設計師聶永真扛下重任，2015年即曾任視傳類召集人，此次重磅回歸也帶來亮麗評審團陣容，除了近來頗受矚目的新銳視覺設計師彭冠傑、廖韡，更邀請台灣奧美副創意總監許力心，以及曾為歌手林宥嘉、田馥甄打造多張專輯的知名唱片企劃吳玫瑱加盟，為評選注入策略及企劃觀點。

時尚設計類召集人則由近年不斷在英國時裝周大放異彩的APUJAN創辦人詹朴擔綱，他邀集資深媒體人《VOGUE》副總編輯呂靜雯與《Harper’s BAZAAR》總編輯廖秀哖、以機能紡織著名的儒鴻企業業務協理洪瑞廷，加上知名模特兒陳庭妮，從時裝的不同面向進行評選。

去（2019）年增設的社會設計類，召集人邀請水越設計創辦人周育如連任，這次她也再度帶來亮眼評審陣容，包括「DFC挑戰」（全球孩童創意行動挑戰）台灣發起人許芯瑋，以及以《小花計畫展─查無此人》回應眷村老家拆遷命運、藉此喚醒大眾對在地文化保存意識的知名設計師方序中，讓評選視角更為豐富。

空間設計類召集人、太研規劃設計顧問有限公司設計總監吳書原，去年剛以2018台中花博地景設計及策展作品拿下「2019金點設計獎年度最佳設計獎」、世界景觀建築師學會評審團榮譽獎、2019倫敦設計獎金獎等諸多國際獎項肯定，他將評選視為「經驗傳承」，集結來自建築、景觀及室內領域，皆為在設計、策展及形式材質探索有傑出表現的設計專家，並力邀《欣建築》主編吳宜晏加盟，期待與設計新秀交流。

在包裝設計類，召集人由兩隻老虎設計工作室設計總監余岱官擔任，去年剛以質感細膩的品牌識別及包裝設計作品，一舉斬獲８枚2019金點設計獎標章，這次她特別邀請4位獲獎經歷豐富、社群聲量頗佳的新銳設計師，看中他們大膽飽滿的設計能量，包括近年致力協助中小型傳產進行設計轉型的「Five Metal Shop五金行」設計總監陳靖雯，為評選注入更多活力。

數位多媒體設計類召集人，則由曾為《五月天人生無限公司》、星宇航空操刀的夢想動畫創辦人林家齊擔綱，他從遊戲、動畫等不同領域找來頂尖專業工作者，組成華麗的評審團陣容，包括曾為迪士尼、多屆金曲獎頒獎典禮打造視覺的MixCode混合編碼工作室創辦人柯鈞譯及李孟栩，評選精彩可期。

2020金點新秀設計獎，報名已進入最後倒數，將於3月31日下午5點截止。報名無須繳交費用，惟參賽資格須為「第39屆新一代設計展參展校系之作品」。今年因應新一代設計展改採線上展出形式，金點新秀設計獎同步以線上評選、寄送實物等方式進行，學生無須親自出席提報。入圍決審名單將在4月22日公告，決審時間及地點將於金點設計獎官網（http://www.goldenpin.org.tw/ ）另行發布。