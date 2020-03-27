「1988」紓困振興專線 3月27日正式上線

為因應新型冠狀肺炎病毒（COVID-19）所帶來之衝擊，行政院各部會已依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第九條第三項之規定，訂定各項營運困難產業事業紓困振興辦法。鑒於各項紓困振興之措施散落於經濟部、交通部、農委會、文化部、衛福部、客委會、原民會等相關部會，行政院也視疫情發展提出相關加碼措施，為利企業或民眾掌握相關訊息，行政院特指示經濟部成立「1988紓困振興專線」，提供民眾及企業專線諮詢服務，該專線正式於3月27日開通。

經濟部中小企業處胡貝蒂副處長表示，「1988紓困振興專線」為免付費專線，民眾或企業以手機或市話直接撥打「1988」即可接通客服專員，客服專員可提供各部會紓困振興措施諮詢服務，並可協助轉接各部會業務專責窗口。

「1988」初期配置30席電話客服、10席文字客服、亦提供英文服務，服務時間為每日8:30~18:30，周一至周日均可撥打。

此外，經濟部網站紓困振興專區亦可連結智能客服，該智能客服已收錄民眾常見問答，可提供24小時線上提問。希望透過單一專線「1988」的服務，有紓困需求之民眾及企業，不必多方查找網站資訊，可及時獲得清楚訊息，而客服中心也會後續協處或追蹤民眾及企業需求。

「1988」（一救發發）紓困振興專線於3月27日正式上線，有需求的民眾與企業可多加利用！