入住「 彰化桂冠STAR HOTEL」品嚐阿拉比卡濾式咖啡美味

彰化桂冠STAR HOTEL為感謝入住的顧客，特別於房間內置放「感恩與感謝」一文，讓入住的顧客可以更加瞭解 彰化桂冠STAR HOTEL的經營理念及對住宿品質一絲不茍的堅持，入住的客人只要在退房時跟櫃台人員說已閲讀過該「感恩與感謝」文章，即可獲得SO-EZ阿拉比卡濾掛式咖啡二包致謝。

彰化桂冠STAR HOTEL在彰化地區屬精緻小型旅館，上市公司六福集團總裁莊秀石(旗下有六福村動物園，六福萬怡國際五星級酒店等旅館)，對彰化桂冠STAR HOTEL的設計理念和服務相當稱讚，並特地二次親臨體驗，繼此陸續有多位五星級大飯店的總經理、執行總監、經理等亦親自蒞臨彰化桂冠STAR HOTEL體驗，且均不約而同的在隔天退房後才表明身份，並說，他們早上用餐時，觀察彰化桂冠STAR HOTEL客人素質水準之高，相當驚訝！能讓這群旅館同業們，尤其大都是五星級飯店的高層，以類似秘密客的方式前來體驗，彰化桂冠STAR HOTEL同仁們感到驚訝而備感榮幸！

曾榮獲「百大幸福旅宿奬、「百大住宿名店」、「星好旅宿1+1」微服務心感動 榮獲第一名眾多獎項的 彰化桂冠STAR HOTEL，2019年更獲交通部觀光局頒發「時尚美學之星亅旅館，為彰化地區唯一獲得該獎項的旅館。

究其因，彰化桂冠STAR HOTEL認為該館吸引同業高層前來親自體驗的因素大約如下：彰化桂冠STAR HOTEL房間大都設計有二個通氣窗，或挑高天井，天井上方有通氣窗，熱空氣往上升原理，形成一間會自動呼吸換氣的旅館，設計時就把陽光、植物、空氣、水、土壤納入考量，房間內種有天然的植物，在旅館業是一項創舉；更有全國首創使用浴缸逆流沖洗設備，以確保浴缸與水的清潔。

彰化桂冠STAR HOTEL在開幕不久即獲旅館業第一家ISO國際認證，至今仍每年接受國際ISO嚴格的複評。彰化桂冠STAR HOTEL並獲交通部觀光局頒發 「百大幸福旅宿奬」；大台灣旅遊網評選為「百大住宿名店」；另一個絕佳的吸引力是，彰化桂冠STAR HOTEL在交通部觀光局舉辦的「星好旅宿1+1」微服務心感動 榮獲第一名，過去像這種服務感動的得奬者，大都是設有禮賓司的五星級大飯店較有可能獲得，彰化桂冠STAR HOTEL為區域性的三星級旅館，能獲得該殊榮，在同業中，可說是一支獨秀，實屬難得，因此，也獲交通部觀光局周永暉局長贈予「彰化桂冠‧品質保證」題字。除此之外，2019年更獲交通部觀光局頒發「時尚美學之星亅旅館，為彰化地區唯一獲得該獎項的旅館，2020年1月13日交通部觀光局更邀請網紅這群人創辨人展榮展瑞兩兄弟到彰化桂冠STAR HOTEL直播，吸引眾多粉絲入住。

網址：www.chkkm.com.tw。

地址：彰化市彰水路31號。

電話：04-7623388。