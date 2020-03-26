參訪台耀化學抗疫製藥流程 鄭文燦:盼縮短藥物開發時間

桃園市長鄭文燦今（26）日下午前往蘆竹區，參訪研發量產瑞德西韋之企業台耀化學股份有限公司，鄭市長表示，台北榮民總醫院、陽明大學、交通大學合組防疫聯盟，與桃園在地原料藥大廠台耀化學股份有限公司簽約合作，共同投入製藥，對抗疫情威脅，台耀化學是國內少數擁有超低溫設備的原料藥公司，可生產瑞德西韋高純度藥物，目前正在與時間賽跑，希望至少能夠合成1公斤以上的純化原料藥，提供給新冠肺炎病患治療使用。

鄭文燦指出，中央研究院能夠在實驗室內做出純化程度很高的藥物，但若要量產，仍需仰賴民間藥廠配合。在本次防疫戰中，防疫國家隊積極整合政府與民間力量，期能縮短篩檢試劑、藥物、疫苗開發所需時間。鄭市長也說，新藥前期開發成本龐大，台耀化學積極投入抗疫製藥，並已購置所需原料及必要設備，現在正在製程開發階段，因應整體防疫需求，市府將向中央部會反映，支持台耀化學盡快將瑞德西韋開發完成。

台耀化學股份有限公司執行長楊志平表示，目前台耀化學即將完成10公克級瑞德西韋開發，預計短期內將提升至100公克，並在下一步到達公斤級量能，但是公斤級所需原物料及投入成本較大，希望政府能夠提供適當協助。台耀化學擁有低溫可控制到零下80度的生產設備，最大生產批量可達2公斤，經估算，每公斤約可治療1,000位病患。台耀化學將以「戰備存糧」的概念，投入抗疫製藥，待中央政府取得專利授權以後，將進行生產、製造、使用，與政府共同守護民眾健康安全。

今日包括市議員郭麗華、劉勝全、市府經發局長郭裕信、衛生局簡任技正黃翠咪、蘆竹區長蔡志揚、桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬、陽明大學校長郭旭崧、台耀化學股份有限公司董事長暨總經理程正禹、執行長楊志平等均一同出席活動。