崑山科大綠科中心與虹冠電子簽署MOU 打造優質FAE人才

崑山科大綠能科技研究中心與上市公司虹冠電子(3257)，今(26)日簽署產學合作意向書(MOU)，將共同投入培育業界所需客服工程師（FAE, 為Field Application Engineer縮寫）人才，並藉由雙方合作，崑山科大將協助虹冠電子技術提升及開發關鍵技術。

該MOU，由崑山科大綠能科技研究中心主任蘇炎坤，與虹冠電子執行副總經理林保偉代表雙方簽署。

蘇炎坤表示，虹冠電子Power IC產品，不僅供給各電源大廠使用，且市佔率亦足以與國際Power IC大廠競爭，實屬不易。

據悉，目前崑山科大電機系教授楊松霈及陳信助，正以虹冠電子培育FAE的模式，訓練該校電機系碩士生，致力培養畢業即能到虹冠電子就業的即戰力人才。

虹冠電子執行副總經理林保偉表示，技職體系的學生有著肯吃苦、肯做的優點，未來也歡迎該校學生到公司進行學期實習和學年實習，希冀藉由雙方合作，縮短學用落差，也讓學生好就業、就好業。

楊松霈指出，目前與虹冠電子已有計畫在執行，培育碩士班學生，經老師推薦及公司面試錄取，即比照國立大學碩士畢業生起薪。實習表現優異之大學部學生，可直接留在公司就業，或可取得虹冠電子提供的獎學金，鼓勵學生留在崑大攻讀碩士班，並由楊松霈教授與陳信助教授指導培育，成為公司所需FAE人才。

蘇炎坤指出，該校是全國唯一連續兩年獲得教育部補助「科技大學推動國際技術人才培育學院試辦計畫」的私立科大，以「智慧電網」為主軸，與美國康乃爾大學進行合作，甄選學生赴美學習國外最新電網知識，全力培養國家所需之智慧電網定量模擬與分析國際技術人才。

蘇炎坤說， 感謝虹冠電子與該校攜手培育人才；藉此合作，將為該校學生提供更多的訓練資源，成為業界好用人才。