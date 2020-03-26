因應新冠疫情政府紓困方案　臺灣商圈產業觀光發展聯合總會提建言

新冠病毒疫情持續延燒，政府祭出各項紓困方案幫助國內各產業度過疫情難關，臺灣商圈產業觀光發展聯合總會會長周水美感謝政府積極防疫，推供紓困振興方案；周水美指出，紓困振興應首重「紓困」，建議主管機關紓困必需一步到位，除既定的補助方案，更應盤點商圈需求，以專案方式提供相對補助，地方跟中央的資源應該整合，才能擴大紓困效果。「紓困若不到位，如何振興產業？」

臺灣商圈產業觀光發展聯合總會23日召開第一屆第二次理監事會議；因應新冠狀病毒疫情，會議同時舉辦產業關懷座談會，在總會長周水美的號召之下，六都直轄市的全台48個商圈產業聯合會及商圈組織、產業公協會等核心人士熱烈響應，臺北市政府產業發展局、商業處、市場處、觀光傳播局等單位代表，立委洪孟楷、邱臣遠、張宏陸、林德福親自出席，立委蘇巧慧和林奕華也指派辦公室主任與會，共同針對政府現階段紓困方案提出建言。

臺灣商圈產業觀光發展聯合總會會長周水美（第一排左 五）與總會理監事、立委、政府單位代表針對疫情紓困方案提出建言。圖／觀光發展聯合總會提供

除此之外，出席的聯合總會監事主席洪文和、常務理事余政雄、洪啟峰、劉昭智、黃睿勳、監事陳國全與周水美總會長針對日前出爐的相關補助措施，共同聲明希望能簡化申請的程序，放寬申請資格。

與世界各國補助都是以千億計算，出席代表認為，台灣只有600億實在不夠緩解燃眉之急，希望中央不要只推出紓困600億後就結束，應採用滾動式檢討的策略，完善產業的紓困和振興。出席代表最後呼籲政府能夠擬定緩繳綜所稅和營所稅，給予分期或是減免方案，減免「受災產業」的房產稅、地價稅和娛樂稅，協助產業度過這次的難關，「現階段真的是救急而不是救窮！」

「危機就是轉機，目前應著重數位化及數位轉型。」立委邱臣遠指出，如何紓困到最基層的商圈業者是很重要的，什麼時候發放振興抵用券是最佳時機，也是一直在關注的議題。邱臣遠透露有向經濟部建議，除了紓困外應扶植國內外送平台，如何將各產業與外送平台接合起來是未來重要的事。邱臣遠指出，中小企業處成立服務窗口，輸入關鍵字「經濟部中小企業處馬上辦服務中心」，針對內需型服務業紓困與振興輔導，網站內都有詳盡的說明。至於水電費折減，經濟部長沈榮津目前已經積極處理中，預計本週就會公告。「未來不管是中小企業或者是商圈，有需要協助的都能與臣遠聯絡。」

立委張宏陸也建議政府補助方案規則應方便簡單，有利於大家申請。他認為，政府應和商圈進行溝通，將補助放在重點處，若有成功的案例，全臺灣將會帶起一股模仿潮。

張宏陸也指出，日本商圈特色顯明，臺灣商圈目前感覺大同小異，應向日本學習，每個商圈各自發展出明確的特色。依照每個商圈大小及需求不同，補助的金額應也要有所不同。

立委林德福強調，世界各國都是大手筆提供紓困，目前疫情越來越嚴重，台灣防疫做得不錯，但補助600億的確不夠。面對觀光旅遊等產業慘不忍睹，政府應聆聽業者的聲音。

立委蘇巧慧辦公室主任張佳弘發言指出，會將今日業者的發言內容，包括稅收、觀光平台、觀光工廠，小吃等意見轉達給委員。由於疫情對商圈帶來很大的衝擊，委員已將本身的紓困與振興方案提供給政府，積極討論對策。

立委林奕華辦公室主任黃世安指出，補足政府在政務宣傳上的不足，會由委員建議經濟部，應以各縣市為單位，設立快速簡單的單一窗口，讓有疑問的人有地方可以直接詢問。