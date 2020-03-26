高雄國賓自助餐二人同行，「波士頓龍蝦海鮮桶」免費送

連假吃美食，愉快的心情有助提升體內免疫力，不失為抗疫妙招。高雄國賓飯店i River愛河牛排海鮮自助餐廳將於4月1至5日連假午、晚餐時段，推出「二人同行免費吃波士頓龍蝦海鮮桶」超狂優惠，現省現賺1,200元；另餐檯也將同步新增小朋友最愛的PIZZA、酥皮濃湯、DIY手捲等菜色，最佛心的是維持原價每位1,080元加一成服務費，價格不變，美味加倍，限時五天好康大放送。

高雄國賓i River自助餐廳擁有精緻豐盛美食和無敵愛河景觀，近期除啟動嚴格的防疫措施確保賓客與員工之健康，也推出史上最優惠以吸引消費者上門。活動內容為4月1至5日連假午、晚餐時段，凡兩人同行用餐(皆為成人餐價者)，當場就贈送價值1,200元、超澎湃的手抓波士頓龍蝦海鮮桶一份，裡面有肉質鮮美Q彈的現煮波士頓龍蝦、肥美鮮蟹、孔雀貝、白甜蝦、白蛤蜊及烤綜合時蔬等豐富好料，皆悉心經過特殊調味和不同烹煮方式，整桶上桌後豪邁的隨手一抓，保證滿手滿嘴吃到大呼過癮！除了大人系海鮮桶是活動亮點，備受兒童喜歡的各式PIZZA和酥皮濃湯也將端上餐檯，一次滿足大人與小孩的口腹之慾，再加上無限量供應的鐵板現煎海陸珍饌、現切爐烤肉品、生魚片、握壽司、異國佳餚、法式甜點、時蔬沙拉、鮮果飲料等多元菜色，瞬間撫慰了疫情期間緊繃的身心靈。成人每位1,080元、6至12歲兒童每位540元、3至5歲幼童每位150元(以上價格均需加收一成服務費)，訂位電話：(07)211-5201轉分機2472。此活動無法與任何優惠併用。

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