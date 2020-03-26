北市府推「台北店家到你家」 消費抽「3M空氣清淨機」

三大電商響應 加碼推出開店優惠

新冠肺炎疫情讓實體店面受傷慘重，台北市政府產業局為協助店家因應「宅經濟」需求，與無店面零售商業同業公會、「momo摩天商城」、「PChome商店街」及「Yahoo奇摩超級商城」等三大電商業者聯手合作，自即日起至109年4月25日推出「台北店家到你家」線上銷售專區。同時，三大商城也針對實體店面走向電商，推出網路開店優惠方案，讓實體店面成功轉型。

台北市政府產業局局長林崇傑表示，台北市政府自3月1日起提出「減租、延稅、優息、振興」相關紓困振興措施，且與三大電商業者除攜手推出「台北店家到你家」線上銷售專區外，「PChome商店街」還推出開店一次性費用未稅1萬元並可分12期0利率繳納(只需月繳833元)及前6個月成交費0%免抽成。

「Yahoo奇摩超級商城」則推出實體店家新駐平台開店簽約2年即可獲開店37折扣優惠，一天只須26元等方案，2家電商業者除以上折扣優惠外，並同時提供線上系統課程及專人諮詢輔導等措施，引導店家「虛擬、實體」整合以擴大銷售通路，帶動商圈整體營業額及中長期經營發展。此外，台北市政府亦持續協助特色店家再造轉型，如位於迪化商圈知名南北貨店家「富自山中」透過實體店面整合線上銷售，成功拓展客源，網路銷售營業額更超越實體店面，以及位於艋舺服飾商圈知名服飾店家「鳳．衣美」近期亦成功由實體店面轉型線上銷售。

消費回饋大方送 還有機會抽中價值10萬清淨機

美商3M台灣子公司贊助3M™ 淨呼吸™系列空氣清淨機，凡參加「台北店家到你家」消費民眾有機會抽中。圖／台北市商業處提供

「台北店家到你家」活動也針對消費者推出消費優惠。「momo摩天商城」廣邀百家商店，並以日用品、保健、食品等民生必需品為主要類別，推出點數加碼、商店抵用券，並設置買一送一及快速出貨專區等優惠活動；「PChome商店街」嚴選本市食品名店提供消費滿額抽市價$999「好好生活日用包」；「Yahoo奇摩超級商城」更遴選50間台北店家消費者滿意度高的品牌大店，推出名店爆殺5折品、刷卡滿額回饋及跨店買滿額折抵、超贈點10倍送等方案。

美商3M台灣子公司也為響應台北市政府「這疫關，一起過」共體時艱的精神，提供3M™ 淨呼吸™ 智淨型空氣清淨機-只要10分鐘可有效濾淨99.9%空氣中總生菌數和99.9% PM2.5；以及3M™ 淨呼吸™ 個人隨身型空氣清淨機-體積只有350ml保溫瓶大小、具二段風速選擇，防疫輕鬆帶著走，民眾於「台北店家到你家」消費即可有機會抱走大獎總價值超過10萬元。

想瞭解更多有關「台北店家到你家」活動相關訊息嗎？歡迎有興趣的民眾至「臺北市商業處－台北店家到你家專區」 (https://bit.ly/2QI3sQW) 及「台北市商業處－我是商ya人」FB粉絲團(www.facebook.com/tcooc/)查詢。