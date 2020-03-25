疫情加重 STAYFUN助福委讓員工福利更有感

疫情之下，該怎麼運用「滯銷」的旅遊補助金？

中央流行疫情指揮中心已經發佈，COVID-19(新冠肺炎)達全球大流行，全球旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免所有非必要之出國旅遊。不少企業的福委會，早已規劃好的職員旅遊補助金預算，現在都已經無法使用，也需要因應疫情提出替代方案，要如何減少福委們的工作量，同時又讓同仁們滿意呢？

STAYFUN福委整合平台 最彈性的運用福委預算

鼎恒數位的STAYFUN福委整合平台，協助福委會務化簡為繁，能最彈性的運用福委預算。STAYFUN和多個電商平台合作，共超過200萬件商品，且封閉式會員的方式，價格會比自己上網買更優惠，每個員工都可以在STAYFUN平台上，買到自己喜歡的商品，福委也不需要再花費心神挑選禮品。另外，STAYFUN平台上，也提供用福利金購買票卷的服務，包含按摩卷、餐卷、住宿卷等，也可以當作旅遊基金移轉的方案之一，讓同仁先挑選喜歡的票卷，等疫情穩定後再進行使用。

福委也能遠距操作 STAYFUN讓你員工福利放大有感

在疫情期間，越來越多企業實施在家遠距工作，而STAYFUN的APP平台特性，讓福委們遠距操作員工福利。可以支援開團購活動，也可以贈/領好禮，三節好禮線上自行挑選，並直接寄送到同仁家中，省去福委大量作業時間。此外，也可以舉辦調查活動，搜集同仁們對於福委方案的看法與回饋，省去許多紙本流程。最重要的是，同仁們能用優惠價格買到超值的商品， 便利之餘也放大了福利金的作用。

防疫期間，員工滿意度還是要顧，STAYFUN讓您能彈性運用福利金預算，用科技的方式，一站式完成福委會務，讓你員工幸福指數放大有感。

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