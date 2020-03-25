PChome 網路家庭整合六大服務資源 推「桃園市民 安心休閒包」

因新冠肺炎疫情持續蔓延，全台自二月初起實施14天居家隔離檢疫措施。 PChome 網路家庭（8044-tw） 體恤居家隔離檢疫民眾隔離期間生活的諸多不便，攜手桃園市政府推動「桃園市民 安心休閒包」，整合六大服務平台：PChome 24h購物、PChome 商店街、露天拍賣、Lingvist、 Pi 拍錢包、Readmoo 讀墨電子書，提供2萬組居家生活「宅」資源，期望藉由善盡關懷服務，落實企業社會責任，並呼籲社會大眾共體時艱做好自身防疫，攜手度過疫情艱困時期。

PChome 網路家庭蔡凱文執行長表示，「配合政府政策，二月份起居家隔離檢疫者外出受限，長期待在家中使得民眾消費行為轉移至虛擬通路，促動居家清潔、日用快消品、即食食品等商品需求竄升，且連帶刺激影音串流平台、遊戲電玩等休閒娛樂類別需求高漲。為因應政策，滿足居家隔離檢疫者的消費需求，PChome 網路家庭集結六大服務平台，推動『陪你安心在家過生活』計畫，主打『安心買、安心學、安心付』三大特色，整合豐富多元的消費優惠，提供安心又便利的購物資源，讓民眾在家也能補足物資、安心做好健康管理。」

六大服務平台積極整合服務資源，全力支持居家防疫政策，其中，PChome 24h購物祭出指定專區商品84折折價券一張、36大銀行最高回饋26.88%，PChome 商店街提供免運宅配送到家、0元免費抽好禮以及領卷現折三大優惠，露天拍賣則推動免運專區最低下殺5折起的超值好康，讓民眾在家也能安心買，享受快速又便利的購物服務。同時，Lingvist 線上英語教學平台提供免費學習一個月方案，Readmoo 讀墨電子書發送mooInk Plus 500元優惠碼、電子書優惠碼100元2張，民眾可透過線上教學與閱讀平台，安心學習、充分填補知識空窗期。此外， Pi 拍錢包更推行在家追好劇方案，凡於拍享券購買CATCHPLAY+、KKBOX等指定品牌，最高將享15%P幣回饋，且透過 Pi 拍錢包還可繳納生活雜費並享P幣回饋或折抵P幣，一舉兩得的優惠好康，要讓民眾安心付、輕鬆享！透過多元的消費資源，提升民眾生活質量，在家安心防疫。

PChome 網路家庭秉持「Everyday Reliable」的核心精神，致力實踐企業社會責任，打造永續共好社會，期望透過實際支持與回饋服務，提升社會正向力量，攜手社會大眾往前邁進，共度疫情難關，未來也將積極整合集團內部資源，提供更便利及完善的服務體驗，滿足消費者全方位的購物需求！