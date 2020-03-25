米客邦推宅經濟！小適White 開賣5分鐘大當機

疫情持續蔓延，宅經濟盛行，許多人網路購物用食指動動「一鍵下單」完成！現在這股風潮也延燒至3Ｃ小家電！由米客邦代理的《小適White負離子吹風機》24日 在FlyingV一上線，即造成預購熱潮，開賣五分鐘造成平台大當機！

小適吹風機擁有2000萬/cm³負離子，輕鬆打造零死角的女神級秀髮！圖／米客邦提供

小適吹風機擁有2000萬/cm³負離子，頭髮怎麼吹都柔順，讓髮絲不易因為摩擦而受損毛躁，輕鬆打造零死角的女神級秀髮！尤其這陣子由柯佳嬿和許光漢主演的《想見你》火爆華人圈！柯佳嬿在戲中各種瞬間減齡的髮型變化，更是網路熱燒話題，「要撩到許光漢，原來髮型很重要！」

小適White ，開賣5分鐘大當機。圖／米客邦提供

小適吹風機解決了台灣女生最常遇到的「髮質毛躁」、「頭髮扁塌」問題現在輕鬆就可以完成讓男生都想撫摸的滑順髮型！

小適瞭解女性喜歡簡約風格，這次在台灣曝光的《小白機》，就是萬年不敗色款！白色系瞬間融化少女心，光是拿在手上就能帶來一整天好心情！尤其小適White負離子吹風機 2.3 m³/min 沙龍級風量，完勝市面上動輒萬元的吹風機，讓您瞬間減少10%的吹髮時間！

小適White負離子吹風機 2.3 m³/min 沙龍級風量，讓您瞬間減少10%的吹髮時間！圖／米客邦提供

小適White負離子吹風機3月24日在FlyingV平台開始預購，並提供限時限量 NT$ 990 的超早鳥優惠。預計於五月出貨。讓您擁有水潤亮麗髮質，輕鬆將您打造成100%桃花系女孩，在工作或是人際關係上都面面俱到，展現自信閃耀魅力。