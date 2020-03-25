「鷹行千里」生態小旅行 賞鷹姿探秘境　品在地卦山咖啡

今年八卦山「鷹揚八卦」賞鷹系列活動受到新冠肺炎疫情影響，將從 3月28日開始舉辦小規模 “卦山生態體驗小旅行”及 “生態藝文展”、 “圖文徵集競賽”等活動，交通部觀光局參山國家風景區管理處歡迎民眾報名參加「鷹揚八卦 – 鷹行千里」生態小旅行，兩條行程在賞鷹季節皆會安排前往「八卦山賞鷹平台」一窺灰面鵟鷹的鷹姿，目前也是紫斑蝶過境八卦山的季節，遊客也有機會看到紫斑蝶翩翩飛舞的場面。遊客可以選擇到彰化市桃源社區探尋一線天峽谷秘境，或前往品嘗秀水鄉金興社區蒸籠冰棒，前300位報名享優惠價，詳細遊程資訊可洽參山處網站。

灰面鵟鷹鷹姿

參山處指出，每年春分前後（大約3月中至4月初），數以萬計的灰面鵟鷹過境臺灣中部的盛況，在八卦山脈視野良好的制高點八卦山、橫山賞鷹平台等處都可用肉眼觀察到壯觀的鷹群過境。今年因受新型冠狀病毒疫情影響，取消大規模群聚活動，將分梯次、分路線進行15至20人的「鷹行千里」卦山生態小旅行，遊客可選擇報名彰化市桃源社區一線天秘境峽谷生態遊程，或秀水鄉金興社區蒸籠冰棒、喔熊人字拖DIY等親子體驗行程，兩條行程在賞鷹季節皆會安排前往「八卦山賞鷹平台」與「八卦山脈生態遊客中心-灰面鵟鷹主題館」一窺灰面鵟鷹的鷹姿及瞭解其遷徙路徑。

金興社區蒸籠冰棒DIY

參山處還表示，桃源社區的一線天奇觀是擁有42萬訂閱的YouTuber小貝（Logan D. Beck）都讚不絕口的八卦山秘境，午餐則品嚐社區媽媽以在地食材料理的風味餐；下午再造訪曾榮獲2016台灣農漁會百大精品選拔的八卦山咖啡產地，細品一杯源自日治時期咖啡樹餘韻飄香的八卦山咖啡；最後在台灣鐵道文化的珍寶，有百年歷史的扇形車庫留下美好的回憶。

幽谷一線天狹窄天際線

另一條路線由秀水鄉金興社區發展協會安排的行程有許多手作項目，特別適合親子同行，除了可享用24節氣主題的風味養生餐，還可參觀在地牧場，體驗蒸籠冰棒製作、喔熊人字拖DIY等等。3月28日起小旅行每逢週六、日出團，15人以上成行。防疫期間為了使乘客安心，每團出發前將由專人測量體溫，司機全程配戴口罩，車輛內部也都先經過全面消毒，遊客中心內部也將加強消毒與量額溫等防疫措施，以確保乘客安全無虞。報名專線04-2529-9800。

幽谷一線天蒼綠秘境

另外，生態藝文展將從3月28日至4月12日在八卦山脈生態遊客中心2樓舉行，展出向農委會特有生物保育中心商借之猛禽類與在地小型鳥等共21隻鳥類標本，除有灰面鵟鷹、大冠鷲等猛禽，還有在地小型鳥如五色鳥、山紅頭等等；同時展出國際紙雕藝術家王楨文老師所創作，描繪大型猛禽類及生態留鳥的紙浮雕共20幅。

「鷹雄事蹟」圖文徵集競賽是參山處鼓勵全台民眾用藝文創作的方式，寫下歷年參加鷹揚八卦活動之圖文心得，並依年齡分為幼鳥組（民國97/9/2後出生）、亞成鳥組（民國91/9/2 –97/9/1間出生）、及成鳥組（民國91/9/1前出生）分組競賽，並邀請生態、文學、美學等領域之專家評審投稿作品，優勝者可獲得獎金與活動紀念品。投稿時間自3月28日起至4月30日止，活動詳情請洽04-25230057。