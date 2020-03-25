嘉南大圳開工 與日本富山縣婦女有關嘉南大圳開工 與日本富山縣婦女有關

文／李愛芳

「烏山頭水庫暨嘉南大圳」自1930年竣工以來，孕育了豐碩的嘉南平原，對台灣農業發展產生重大的影響。今年台南市文化局出版《圳流百年：嘉南大圳的過去與未來─真正改變台灣這塊土地的現在進行式》，述說嘉南大圳的百年故事。

相信每個人對於嘉南平原綠油油的田野以及大小縱橫的灌溉水圳都有所印象，但你可能無法想像百年前的平原西部盡是鹽分土地，除了闢作魚塭，無法種植任何農作物。

土質問題之外，對於雨量集中、乾溼分明的降水問題，前人也曾希望透過水利設施來調節，光是滿清時期200年間就興築了162座埤圳，但大部分都分布在平原東側的近山丘陵區。想要大舉開發平原，提升農業產量，還需等到現代化工程技術來克服。

日本接收臺灣，進入20世紀後，社會日趨穩定，總督府開始力圖發展農業。技師八田與一在1917年提出「官佃溪埤圳計畫」（即後來嘉南大圳的建設計畫），卻未能通過預算案而遭駁回。豈知隔年，日本富山縣婦女因缺米搶米而引發數十個城市的「米騷動」，內閣甚至因而倒臺。為解決缺糧問題，日本政府終於批准上述建造案，嘉南大圳的建造計畫由此啟動！歷史就是這麼巧妙，那些點燃了米騷動的富山縣主婦們大概永遠不會想到，她們的舉動竟意外改變了臺灣吧！