BMW 四門跑車家族新成員 BMW 2系列Gran Coupé即將現型

BMW新世代家族憑藉著兼具運動風格與時尚品味的迷人特性，受到車迷朋友的熱烈喜愛。無論是敢於出眾的全新1系列掀背車款、豪華小型休旅BMW X1、BMW X2，或是新世代豪華家庭首選的2系列Active Tourer，皆成功地奠定BMW豪華小型車市場的領導地位。全新物種BMW 2系列Gran Coupé的加入，將滿足了追求潮流品味的四門跑車買家，不僅讓BMW新世代車款更加完整，也提供BMW的車迷朋友更多元的選擇。全新首創BMW 2系列Gran Coupé承襲BMW 8系列Gran Coupé設計美學，完美保留雙門跑車的動感線條，同時加入四門車型的實用性，將優雅與性能濃縮在這跑車性格的帥氣車款上，全新首創BMW 2系列Gran Coupé即將於4月中旬酷帥現型！Stay Tuned!



3D網狀水箱護罩與鈰灰色金屬點綴，帶來整體車頭向下延伸的視覺感受，創造出跑車銳利姿態。圖／業者提供

全新首創BMW 2系列Gran Coupé以時尚有型的設計語彙突破既定框架，透過更加大膽、豐富的線條，展現兼具美學與運動感的全新四門跑車外型。從車頭看起，新世代一體式的雙腎形水箱護罩與寬闊帥氣的下氣壩互相襯托，搭配上揚線條且輪廓銳利的類六角型LED頭燈，帶來整體車頭向下延伸的視覺感受，創造出亟欲征服路面的銳利姿態，其中BMW M235i xDrive Gran Coupé更透過3D網狀水箱護罩與鈰灰色金屬點綴，進一步展現性能跑車氣勢。完美融合於C柱與車頂線條的斜背設計、微微上揚的後擾流與無窗框的跑車設計，展現前所未有的酷帥風範！車尾同樣承襲8系列Gran Coupé富有線條的多層次設計，L形3D立體LED尾燈與全新設計貫穿車尾的黑色高光澤飾條，配上讓車體猶如套上寬體套件的後保桿設計，凸顯出全新首創BMW 2系列Gran Coupé動感奔放的車尾輪廓，令人眼睛為之一亮的還有90mm大口徑的排氣尾管，BMW M235i xDrive Gran Coupé更使用具有熱血因子的矩形排氣尾管，搭配中央分流器所營造出的性能氣息，造就全新首創BMW 2系列Gran Coupé跑車般有型而不凡的獨特性格。

全新首創BMW 2系列Gran Coupé即將於4月中旬酷帥上市，同時搭配台北、台中、台南、高雄等盛大外展活動，喜愛BMW的車迷朋友可以近距離感受全新車款的有型魅力!

