YES!來電 順應時代跨足雲端物聯網 讓充電站再進化

2020年全球將有數十款電動車上市，而台灣1月世界新車大展內，就有超過10間國際車廠公開展示多款電動車；2月，載運約500輛的特斯拉Model 3正式入港，這些訊息都代表著電動車產業的戰國時代已正式開啟，預計未來5年將有超過300款電動四輪在市面上可選購、未來10年將超過1億輛電動車在地球上馳騁。



隨著電動車世代即將爆發，充電技術將扮演更關鍵性更重要的角色。台灣電動車充電產業龍頭 裕電能源車電事業處 王柏棠協理表示，裕電能源 YES!來電團隊走在產業趨勢的前端，站在第一線去接觸電動車主以及場域業者，思考未來他們的需求是甚麼？怎麼樣的服務對他們最友善？以這樣的思維因應時代來規劃、調整公司的軟硬體產品與服務。

停車場=充電站 全新商業模式

在台最早接觸充電產業的 YES!來電 深研電動車未來趨勢與車主行為，了解到電動車充電並非像傳統油車到加油站加油一般，解決里程焦慮的最理想模式是在每一座停車場進行補電，如住宅、洽公地點、百貨商場、餐廳飯店等場域的停車場，據此”停車=充電”這個概念便油然而生，同時也產生了”停車場=充電站”這個全新的商業模式，因此如何引導電動車主到特定場域充電，完善其充電體驗並使場域業主達到效益，便是這個商業模式的發展關鍵。



YES!來電電動機車充電樁。圖／業者提供

YES!來電 的充電站遍布全台，這些旅館、建案、各類商場等，為什麼選擇 YES!來電？除了最早投入電動車充電市場、最了解市場趨勢方向以外，將車廠、場域合作夥伴和車主的充電體驗做到極致是最根本的核心理念，「即使有導航，車主到現場才發現沒位」「油車佔了充電車位」「建置了充電站，消費者如何知道場域有設充電站？」「需要定期測試每隻充電器狀態嗎？」YES!來電 彙整了每一個電動車主與場域合作夥伴的意見，更串聯起物聯網技術，提出了同時可滿足車主與場域雙方需求的最佳充電解決方案。

運用雲端科技整合軟硬體產品，進化為物聯網互動的YES智慧雲端充電站

目前多數的充電站只能在現場操作但沒有通訊能力進行連網互動與回饋 – 就像微波爐一樣，YES!來電 想出了讓充電站進化的辦法 – 為它們創造大腦 !



YES!來電-雲端系統。圖／業者提供

利用全台佈建最多充電站的優勢結合了物聯網智慧生活的概念，整合充電站硬體、管理系統與雲端科技，建構出全台最完整的充電雲端服務平台：YES Energy Operating System(簡稱YES雲端系統)，實踐了電動車智慧充電站，達成三項智慧化：

充電站點智慧化：利用YES雲端系統站點資訊回饋的功能，YES!來電APP提供全台電動二輪/四輪充電站點500支充電槍以上的即時資訊，即時顯示目前電動車位剩餘數，許多國際車廠的台灣車機系統便是與YES雲端系統串接，更可自由規劃行經充電站的導航路線，電動車主往後將不會再發生好不容易找到充電站，但到站後才發現車位已滿但電已不足的窘境。 充電服務智慧化：將YES!雲端系統的資訊整合並轉化為最友善的UI介面提供車主操作、閱讀，這就是YES!來電APP的體現，從導航尋站、啟動充電到支付費用，所有流程只須要一個APP就全部搞定，完全不需要管理員、客服的介入操作，過程中還可以隨時了解充電時間、電流、費用等資訊。 營運管理智慧化：YES雲端系統除了自成數據庫，更可與場域原有系統對接，達成電動車位即時監控、智慧偵測異常狀態並自動告警、營運報表生成、收費與金流串接、甚至線上設定每一站費率與優惠等功能，搭配預計2020年推出的智慧地鎖更能做到電動車位自由啟動與預訂車位等服務，自定義專屬的充電車位。



YES!來電電動汽車充電樁搭配地鎖(提供場域業者解決方案) 。圖／業者提供

YES雲端系統是新世代智慧聯網的充電解決方案，透過自動化營運系統，場域合作夥伴將不必再花費時間訓練員工、學習新系統，便可輕鬆投入未來極具發展趨勢的電動車充電產業版圖，享受YES!來電在第一線為電動車主悉心規劃的全方位智慧充電服務。



YES!來電順應時代科技持續突破，這次因應物聯網（IoT）與車聯網（V2X）的技術整合，為充電站創造了中央監控的大腦，建置YES雲端系統，未來若有符合電動車需求的科技產生，相信YES!來電團隊一定會更努力尋求車主與場域更友善便利的服務。

