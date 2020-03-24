《花蓮古拉包棟民宿》親子寵物齊同樂 烤山豬飆歌嗨翻天

網路上流傳這麼一個故事，用一根迴紋針以物易物，最後竟然換到一棟豪宅，真實生活中也有這樣一間民宿，只要用便宜的住宿費，就能入住花蓮包棟私人豪宅！古拉(KULA)民宿取名來自迴紋針故事，以人為本、以客為尊，就是要讓來此住宿的旅客有賓至如歸的感受，一年四季有著不同樣貌，來花蓮住別墅正是時候！

ABC三棟風格建築座落在得天獨厚的田園環境之中，各自擁有獨立庭院及烤肉區，A館走親子路線附有兒童遊戲區，爸媽與朋友聊天的同時，小朋友也能在一旁玩耍安全又放心，亦可依不同活動需求改變空間佈置。B館則為寵物友善民宿，不止住客享用美食，就連狗狗都能在各個角落發現點心，每個角落都是驚喜，好玩又有趣！C館以年輕色調設計，充滿活力的空間氛圍，相當適合朋友聚會，同時提供二三十款桌遊遊戲，玩再晚也不累！

早晨起床，陽光灑進大片的落地窗，窗外綠油油的自然環境，讓人有一種心曠神怡的視覺感。浪漫典雅的雙人房與寬敞舒適的四人房，都有著別具巧思的設計感，採用木質家具與舒適沙發，更貼近自然生活，住客在此亦能得到完全放鬆。民宿還有許多如精油DIY等精彩活動，與老師一起互動學習，知識與趣味性十足！走進後院，還可看到五顏六色漂亮的玫瑰園，午後來杯下午茶享受採花趣，悠閒的田園時光自在又逍遙。

庭院裡陣陣飄香，原來是剛烤好的山豬肉，一整隻超霸氣山豬架在烤爐上，慢火燒烤六小時終於上桌，咔嗞咔嗞的酥脆口感，油脂分布恰到好處，每一口都充滿無比幸福感！在古拉民宿想要烤肉辦活動都可以協助安排，對住客來說十分方便，一邊吃著戶外美食，一邊聽著吉他演唱，寬敞的客廳裡還可以一起唱卡拉OK歡樂一下，吃得開心、笑得燦爛，大夥兒一起度過美好的夜晚時光。

來民宿安排兩天一夜小旅行最適合不過了！白天睡到自然醒，還可同時造訪週邊景點，像是可以體驗抓蛤仔品嚐蛤仔大餐的「立川漁場」，網美拍照文青好去處的「山度空間」、「貨櫃新巴克」，或是自然生態的「小雨蛙有機生態農場」、「台開心農場」都值得走走看看，讓兩日遊更加充實，體驗不同的花蓮自然風光，重新看到花蓮之美！

來到古拉民宿感受慢活樂趣，歐式風情庭院、舒適的室內空間，還有清新的大自然環境，絕對適合親子同遊或朋友出遊，一起包棟住宿，就像回到自己的別墅一樣自在，住過之後，絕對會深深愛上這裡喲！

花蓮古拉民宿

網址：http://www.kulahouse.com.tw/

地址：花蓮縣吉安鄉華城八街121號

電話：0966-681-602