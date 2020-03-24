臺灣556家企業CSR最新評比出爐!

綠色經濟價值鏈U型磁鐵 兩端失靈

無畏新冠肺炎Covid-19疫情蔓延，國內領導品牌CSRone永續智庫仍於春暖花開的3月，連續第8年出版「2020臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢」分析專書，檢視臺灣556家企業永續報告書，並且提出7項值得社會與企業關注的焦點。

目前金管會規定，股本超過50億元以上的上市櫃公司以及與民生密切相關的食品、金融、化工等產業，每年必須出版企業社會責任CSR報告書。對企業而言，出版報告書不僅符合法律規範，又可以提升企業品牌形象與聲譽、瞭解營運風險、創造差異化價值、盤點內部營運、落實節能減碳、延攬優秀人才與營運資訊透明等，可謂好處多多。以致於國內企業多數願意每年花費80萬至100萬元編製，甚至多花15萬至25萬元取得第三方驗證，提高可信度。

而在編製報告書過程中，企業CSR人員需要動員各部門，整合上下游供應鏈的數據，還要絞盡腦汁尋找績效亮點，可謂煞費苦心。而參考國內外標竿企業相關CSR決策方針、策略擬定、活動規劃、量化績效、資料統計、撰稿美編等項目，就成為企業暗中較勁、相互激勵的良性學習交流管道。

截至2019年12月底為止，CSRone共已蒐集到國內外超過3,600本永續報告。自2016年起，CSRone獲得國立政治大學信義書院、資誠永續發展服務股份有限公司、臺灣永續能源研究基金會（TAISE）資源挹注與大力支持，目前本報告已經成為瞭解臺灣與國際永續趨勢的重要參考依據。

今年度的研究期間8個月，共動員23位研究人員檢視642本企業永續報告 (臺灣556本、亞太86本) 的846項指標。研究團隊提出7項聚焦趨勢如下。

【聚焦一】臺灣共556本報告，92.3%是上市櫃公司，首度過半數54.7%經第三方驗證

根據本研究發現，2019年臺灣共出版556本永續報告，說明企業於2018年度的CSR作為。其中又以金融保險業、化學工業以及電子零組件業為三大宗。556本報告中92.3%是由上市櫃公司所出版，並且首度過半數54.7% 經過第三方保證/確信。

根據統計，目前臺灣2019年營收百大企業之中，僅剩9家企業尚未出版永續報告。以及，獲得證交所與櫃買中心「第5屆公司治理評鑑」前5%榮譽的公司則還有8家企業(上市1家、上櫃7家)尚未出版永續報告。

報告同時發現，臺灣556家企業已經有414家企業(74.5%)已經設立CSR委員會，同時409家企業(73.6%)已訂立CSR政策。以及，246家企業(44.2%) CSR委員會是直接向企業最高層級董事會報告。以及，566家企業中僅204家企業(36.7%)實施員工滿意度調查。在全球勞動權益逐漸受到重視的浪潮下，如何有效地傾聽員工需求、支持員工生活與工作的平衡發展、建立員工對於公司CSR的認同與專業能力，這些都將是經營者應持續關心的議題。

【聚焦二】股本20億以上的69家企業預先操兵 54家已出版3年以上

我國金管會從2014年開始，規定股本100億元以上的上市櫃公司編製CSR報告書，此後逐年擴大，目前是以股本50億元以上的公司和特定產業為規範對象。

研究團隊發現，2019年臺灣股本介於新臺幣20億元到新臺幣50億元的上市櫃公司共有274家，排除因產業特性已經被強制規範的27家，其餘247家企業中已經有69家企業自願性出版CSR報告書，佔該區間企業的25.2%。也就是說，已經有1/4的上市櫃企業，預見政府法規將趨向嚴格，預先操兵自願性出版永續報告。而且這69家企業中，有超過8成都已經採用金管會所要求的《GRI準則》框架。甚至，更有54家企業已經是連續3年以上出版報告書。企業提早練兵的風險意識，相當明顯。

【聚焦三】出版永續報告之企業EPS與ROE 連續5年優於大盤

研究報告同時顯示，出版永續報告之上市櫃企業，其2019年的每股盈餘EPS (Earnings Per Share)為3.69，高於台股大盤的2.49以及未出版報告書的2.14。這個數字是連續5年皆呈現優於台股大盤的情況，而且優勢有逐年擴大的態勢。同樣的，權益報酬率ROE (Return On Equity)也是相同的趨勢，出版永續報告之上市櫃企業ROE為8.66%，高於台股大盤的5.72%以及未出版報告書的4.50%，5年來也都是如此。

【聚焦四】綠色經濟價值鏈U型磁鐵 卻兩端失靈

今日全球企業皆積極思考如何優化綠色產品或服務的製作與過程，以降低排碳量。本研究發現，556家台灣企業在整個綠色經濟價值鏈的8個階段 (設計、採購、生產、包裝、運輸、行銷、產品服務、回收)，呈現U型磁鐵兩端失靈的現象。企業於中間階段挹注較多，卻於綠色經濟價值鏈的最前端「設計」與最末端「回收」處關注度不足。此兩端失靈的U型磁鐵，卻是整個綠色循環中最重要的銜接點。

【聚焦五】臺灣五成企業暴露在供應鏈的違規風險中

2019年國內食品大廠發生傾倒肉品加工廢棄污泥事件，引起社會高度關注，顯示對供應商的管理作為已直接影響企業品牌價值。本報告研究顯示，556家台灣企業中有282家企業(50.63%)有評估其供應商的風險，同時50.18%的企業會協助供應商遵守永續規範。然而，依據這個比例來說，台灣也還有半數的企業將商譽和品牌價值，完全暴露在供應商可能違反CSR與道德行為的風險中。

【聚焦六】SDGs前3名：就業與經濟成長、氣候行動、教育品質

研究數據顯示，臺灣556家企業已有328家(59%)企業在CSR報告中對聯合國永續發展目標SDGs做出回應，以及133家(24%)企業領導人連結SDGs說明未來的展望。同時已有245家企業(44%)共落實2,107項具體行動方案。多數企業鎖定在「SDG 8就業與經濟成長」、「SDG13氣候行動」以及「SDG 4教育品質」等3項目標面向。

【聚焦七】氣候風險升高 法規越趨嚴格 實際管理卻大幅落後

鑑於「氣候變遷」危險等級已升高到「氣候緊急」狀態，極端氣候事件頻傳，全球深受颶風乾澇、高溫熱浪、空氣污染、農作物產量減少等災害，臺灣政府已於2020年1月2日修正相關法規，要求上市櫃企業必須揭露與氣候相關之風險與機會的鑑別、治理、可能衝擊之資訊。

今年研究團隊發現，556家臺灣企業關注的風險議題排序中，「氣候變遷」已列為第4名，顯示臺灣企業重視氣候風險。然而，當研究團隊更進一步檢視企業的實際作為時，卻發現若以10分滿分為基準，總平均只有4.4分。即使表現最優的科技產業也只有4.8分，服務業只有3.8分。超過6成的企業(334家)未揭露能源管理系統使用情況，更有超過7成的企業(389家)未說明碳足跡盤查情形。

今年受到新型冠狀病毒Covid-19的影響，CSRone迅速回應，透過美國、新加坡、香港、中國大陸的合作管道，將實體【2020年第六屆永續報告分析發表會】改為全球線上聽眾可免費參加的3月26日上午10:00【2020 第六屆台灣永續報告分析全球線上發表會】與【紙上論壇】之形式，並延續原主軸「在不確定的世界保持優勢：重新定義下一個十年」，歡迎報名參加 (https://csrone.com/events/555)。

今年受到新型冠狀病毒Covid-19的影響，CSRone迅速回應，透過美國、新加坡、香港、中國大陸的合作管道，將實體【2020年第六屆永續報告分析發表會】改為全球線上聽眾可免費參加的3月26日上午10:00【2020 第六屆台灣永續報告分析全球線上發表會】與【紙上論壇】之形式，並延續原主軸「在不確定的世界保持優勢：重新定義下一個十年」，歡迎報名參加 (https://csrone.com/events/555)。