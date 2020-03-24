疫情來勢洶洶 宅咖族崛起電商成績逆勢成長

新冠肺炎病毒全球逐漸擴散，而台灣因經歷過2003年SARS的經驗，因此在此次國際防疫上迅速做出正確判斷，而讓許多國家大為讚賞。不過有鑒於疫情的影響，許多民眾也嘗試改變了平常固有的生活習慣，為了降低人與人之間接觸所造成的風險，越來越多民眾選擇在自家用餐，甚至如早餐人手一杯的咖啡，民眾也會特別購買咖啡粉回家，自己使用義式摩卡壺自己沖泡，摩卡壺的話題度也讓它在近幾個月，擠身於電商購物平台網站的熱搜排行榜。

而由這群「宅咖族」帶來的浪潮，也連帶促使咖啡廚具周邊用品的銷售業績成長。根據義式百年國寶品牌Bialetti比亞樂堤台灣總代理商總經理徐詩豪表示，自二月起至今，銷售業績已成長了35%，其中又以「六杯份」可沖泡多份量咖啡的摩卡壺最為熱銷，徐詩豪表示：多數的顧客購買一支摩卡壺在家沖泡，同時也可分享給家庭其他的成員一起享用，所以大容量款近幾個月銷售上仍持續成長。

全台首創生產陶瓷保溫杯的業者，推出了一杯多用，可當食物罐也可當湯杯、咖啡杯的「獨享杯」。圖／艾可國際提供

而去上班的民眾，考量到疫情影響也減少了外出用餐的頻率，在家自己動手DIY料理，同時也是全台首創生產陶瓷保溫杯的業者，推出了一杯多用，可當食物罐也可當湯杯、咖啡杯的「獨享杯」，除了擁有1300度素燒硬白瓷的內膽，讓裝進去的食物可以長就保溫及保鮮，且不留異味，同時寬大的杯口設計，非常適合上班族「將自製的便當裝入杯中」，然後帶去公司來加熱食用。

艾可國際在台深耕8年之久，是在地長期經營的優良品牌，提供消費者最好且直接的服務。現在實體通路銷售據點超過80間，包含家樂福、city’super、等一個人咖啡、新光三越、昇恆昌，以及電子商務平台momo、PChome線上購物、…都保持品類銷售冠軍。且艾可國際在台灣多間百貨公司皆有設櫃，如果想現場挑選及實測的民眾，不仿也可以到實體通路選購。

IKUK品牌形象主打簡約、純靜、安心，最重要的就是『實用』，並有通過SGS食品檢驗認證，證實為『安全無毒』、『無重金屬殘留物』、『無塑化劑』，讓消費者不僅實用方便，也食用安心。在疫情嚴峻之時，業者推出眾多人性化商品，讓三餐老是在外的「老外族」，多了一道新的飲食新選擇。