住商心樂活 熱情捐血來抗疫

有鑑於新冠肺炎疫情造成血庫嚴重缺血，為協助血庫存量不足問題，住商不動產天母西路店等心樂活團隊與天母天玉里鍾佩玲議員合辦「捐血三重送」活動，贈送捐血民眾口罩及抽獎好禮，原本擔心疫情會影響大家捐血的意願，沒想到民眾踴躍參與超出預期，主辦單位還緊急調度另一台捐血車，顯見即使疫情當頭，大家還是願意一同為社會盡份心力，著實讓人感動。

血庫嚴重告急，住商天西店拋磚引玉

近期因新冠肺炎疫情導致民眾減少外出活動，血庫存量問題嚴峻，因此，一直致力於社會救助活動的「住商不動產心樂活-天母西路店」與鍾佩玲議員，決定於3月22日合力舉辦捐血活動，當天也吸引許多民眾不畏疫情、熱情參與。住商不動產天母西路加盟店店東江宛青感動地說：「原本擔心疫情會影響大家捐血的意願，原本我們只預備了一台捐血車、預計100袋，沒想到早上八點多就已經有人來排隊，而且天公做美，天氣超級好，一下子就排成人龍，我們還緊急調度另外一台捐血車，加速捐血的速度。」

為了讓每一位前來捐血的民眾能得到團隊滿滿的祝福，並感謝踴躍參與的民眾，住商不動產天母西路店等心樂活團隊於活動當下立刻補充近三百份的感謝禮，主辦單位也特別感謝水美溫泉飯店提供6張溫泉卷，以及沃田旅店提供3組滑鼠及滑鼠墊，與價值500的餐卷，江宛青指出，未來這種活動將會不定期舉辦，希望透過這類活動，凝聚社區民眾與商家的情感，一起度過難關。